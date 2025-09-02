Fossano ospita "Cresco con te": primi passi nei nidi della cultura e del BenEssere

Sabato prossimo il Parco Cittadino del Canguro ospita "Cresco con te", una giornata ricca di attività rivolte ai più piccoli e ai loro genitori, pensata per accompagnare i bambini nei primi passi di crescita culturale ed emotiva. Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, il parco si animerà con laboratori attivi, stand esperienziali e momenti di confronto con esperti dedicati alla fascia d'età 0-6 anni, nel quadro degli incontri denominati "Discorsi ZeroSei".

Alle 20:30, all'interno dello stesso parco, il Cinema I Portici propone la proiezione del cartone animato "Dumbo". Per questa occasione non saranno disponibili sedie, pertanto si consiglia ai partecipanti di portare da casa una coperta, una sedia o un cuscino.

Nel corso della mattina, esperti qualificati guideranno quattro interventi specifici: si parte alle 10 con Liano Petrelli che parlerà di "Gioco, squadra, crescita", seguito alle 11 da Valeria Allamandri, logopedista, con "Gioca e cresci con le parole". Nel pomeriggio, alle 15, Loredana Zoppegno, educatrice di Monviso Solidale, tratterà il tema dell'autonomia nei bambini, mentre alle 16 Sara Castello, pedagogista, affronterà "Il sentire nei bambini, gli stati d'animo e i comportamenti conseguenti: osservarli, riconoscerli e contenerli con amorevolezza".

Non mancheranno momenti creativi come il laboratorio "Tutto ha una pelle" a cura de La Scatola Gialla, rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni (prenotazione obbligatoria chiamando in biblioteca al numero 0171 699700), e due letture speciali: alle 15 con simboli CAA, "Leggimi con gli occhi, un mondo di storie che parlano con le immagini", a cura dei servizi di Neuropsichiatria Infantile ASL CN1 di Fossano, e alle 17 "Il bello di restare senza parole", lettura di albi senza parole, proposta dalla Biblioteca Cresco con te.

La Neuropsichiatria Infantile di Fossano sarà presente durante tutta la giornata con due stand dedicati, garantendo così un supporto costante e professionale alle famiglie.

Un’occasione imperdibile per crescere insieme, stimolando la cultura e il benessere fin dai primi anni di vita.