"Leonardo Da Vinci": danza e spiritualità a Mirabilia Festival 2025

Il Mirabilia Festival omaggia il genio di Leonardo da Vinci con uno spettacolo di danza che ne esplora le "Anatomie spirituali". Il 6 settembre nella suggestiva cornice della Chiesa di San Francesco, la compagnia EgriBiancoDanza presenterà un'opera coreografica che indaga il corpo umano non solo nella sua fisicità, ma come mappa di emozioni, fragilità e forze nascoste.

Un Viaggio tra Scienza e Anima

"LEONARDO DA VINCI - Anatomie spirituali" è più di una semplice celebrazione. È un'indagine profonda sul rapporto tra l'uomo e il proprio corpo, un tema caro al genio rinascimentale. La coreografia di Raphael Bianco si ispira direttamente ai disegni anatomici di Leonardo, che per lui non erano semplici studi, ma una ricerca sulla vita e sul suo graduale dissolversi.

Lo spettacolo si snoda attraverso una dissezione coreografica, in cui i corpi dei danzatori, a tratti nudi, si muovono tra staticità e movimento, rivelando verità surreali, comiche, poetiche e talvolta sconvolgenti. I suoni della natura si mescolano agli echi della musica rinascimentale, creando un'atmosfera sospesa e misteriosa. Questo lavoro si integra perfettamente nella visione del Festival Mirabilia, che valorizza la contaminazione tra linguaggi e la ricerca di nuove forme espressive.

EgriBiancoDanza: Curiosità, Radici e Innovazione

Fondata nel 1999, la compagnia EgriBiancoDanza si distingue per la sua capacità di portare in scena opere che coniugano eccellenza tecnica e profondi valori sociali e spirituali. Sotto la direzione di Susanna Egri e Raphael Bianco, il gruppo incarna un'ideale di danza che non si limita al virtuosismo, ma si fa strumento di indagine e condivisione.

L'appuntamento con "Leonardo Da Vinci - Anatomie spirituali" al Mirabilia Festival è un'occasione imperdibile per gli amanti della danza contemporanea e per chiunque voglia esplorare la figura di Leonardo da Vinci da una prospettiva inedita e toccante, dove la scienza si fa arte e il corpo diventa espressione dell'anima.

INFO E BIGLIETTI:

Come sempre il Festival affiancherà spettacoli a biglietto a tantissime proposte gratuite per il pubblico.

I biglietti saranno acquistabili online sul sito www.festivalmirabilia.it e su StandApp , l’app ufficiale del festival, utile anche per rimanere aggiornati su tutte le news legate agli spettacoli.

Riduzioni

Gratuito: Bambini fino a 3 anni, accompagnatori di disabili, giornalisti con tesserino

Ridotto: under 25, over 65, studenti e docenti scuole di circo/danza/teatro, Tessera Aiace 2025

Soci CRAL ALS CN2, Carta Famiglia6Granda, disabili e invalidiAccesso garantito su presentazione di documento che accerti il diritto alla riduzione.

Biglietteria: Piazza Foro Boario

Il 2/09 in orario 9-12 | 15-18

Dal 3/09 al 5/09 in orario 9-12 | 15-22

Il 6/09 in orario 9-12 | 15-00

Il 7/09 in orario 9-12 | 15-20

www.festivalmirabilia.it

APP: www.standapp.cloud

info@festivalmirabilia.it

- Facebook: Mirabilia Festival Europeo

- Instagram: @mirabiliafestival

- TikTok: @mirabilia_festival

- Youtube: Mirabilia Festival

- X: @MirabiliaFest

