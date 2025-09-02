Trova il Tuo Equilibrio a Peveragno al B&B Alpuntogiusto

Sei pronto a riconnetterti con te stesso? Lontano dal caos quotidiano, nel cuore del B&B Alpuntogiusto, ti aspetta un'opportunità unica per ritrovare armonia e benessere.

A partire da martedì 16 settembre, ogni settimana alle 19:00, ti invitiamo a unirti a noi per un corso di Hatha Yoga Tradizionale Indiano. Questa pratica millenaria è un vero e proprio abbraccio per il corpo e la mente: attraverso il respiro consapevole e il movimento, scoprirai come diventare più flessibile, forte e sereno. Dedicandoti con costanza, potrai godere di benefici incredibili, migliorando il tuo benessere a 360 gradi.

Evento speciale: Yoga, Sauna e Apericena

Non perdere l'occasione di salutare l'estate e accogliere l'autunno con il giusto spirito! Giovedì 11 settembre alle 19:00 ti aspetta un evento esclusivo: una lezione di yoga rigenerante, seguita da un'esperienza di relax in sauna e un'apericena vegetariana per ricaricare le energie. Un modo perfetto per prenderti cura di te e prepararti alla nuova stagione.

Costo evento speciale: €25

I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria. Per assicurarti il tuo, contatta Antonella al 333 7621620.

Ti aspettiamo al B&B Alpuntogiusto a Peveragno, in Via Colletto 9, per iniziare questo viaggio verso un benessere più profondo.