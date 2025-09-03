Al Castello Reale di Govone il concerto "La Voix Humaine"

Nell’ambito della stagione Govone Smart Music, Domenica 14 settembre alle ore 17.00 il Salone delle Feste del Castello Reale di Govone ospiterà un evento di grande fascino: la presentazione de La Voix Humaine di Francis Poulenc, con il pianista Lorenzo Marasso e il soprano Laura Bohn.

Composta nel 1959 su testo di Jean Cocteau, La Voix Humaine è un monodramma per voce e pianoforte che si sviluppa come un lungo monologo telefonico. In questo lavoro, Poulenc tras- forma un episodio intimo e quotidiano in una confessione universale sull’amore e sull’abbando- no, attraverso una scrittura musicale intensa e commovente.

La produzione, che vede la sua presentazione a Govone, sarà successivamente eseguita nel 2026 a Seattle per la Seattle Chamber Orchestra, di cui Lorenzo Marasso è direttore stabile (per maggiori informazioni consultare il sito https://www.seattlechamberorchestra.org/.

GLI INTERPRETI

Lorenzo Marasso, pianista e direttore, si è formato tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti, dove ha costruito una brillante carriera come solista e camerista. È Direttore Artistico e Musicale della Seattle Chamber Orchestra, con la quale propone programmi che intrecciano repertorio clas- sico, contemporaneo e nuove commissioni.

Laura Bohn, soprano statunitense, ha cantato nei principali teatri europei e americani distinguendosi per un repertorio che spazia dall’opera barocca alla musica contemporanea. La sua interpretazione scenica e vocale di La Voix Humaine è stata definita di grande intensità emotiva e coinvolgimento teatrale.

Cornice di questo appuntamento sarà il Castello Reale di Govone, residenza sabauda patrimo- nio UNESCO, celebre per il suo Salone delle Feste in stile barocco e per il parco storico che lo circonda. Un luogo che unisce arte, storia e paesaggio, offrendo al pubblico un’esperienza che va oltre il concerto e diventa un’immersione nella bellezza del territorio.

Il festival Govone Smart Music, la cui direzione artistica è affidata a Mariacarla Cantamessa, è organizzato dall’Associazione Govone Residenza Sabauda, realtà impegnata nella valorizzazione del castello e del suo patrimonio attraverso progetti culturali che mettono in dialogo musica, arte e comunità.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Per prenotare inviare una e-mail a: prenotazioni@castellorealedigovone.it