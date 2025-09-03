 / Eventi

Eventi | 03 settembre 2025, 16:30

Jazz e cinema in musica: il concerto dell’Ensemble Sinfonico APM a Saluzzo

Venerdì 5 settembre al Cortile della Fondazione Amleto Bertoni un viaggio tra Bernstein, Gershwin e John Williams con giovani talenti europei

I giovani musicisti dell’Ensemble Sinfonico APM saranno protagonisti venerdì 5 settembre alle ore 21, presso il Cortile della Fondazione Amleto Bertoni, Saluzzo, con un concerto dal gusto jazzistico e cinematografico.

Tre grandi opere di tre grandi compositori americani del Novecento: l’Ouverture dall’Operetta “Candide” di Leonard Bernstein, il poema sinfonico “An American in Paris” di George Gershwin e la celebre colonna sonora di John Williams, “Star Wars”.

Diretto dal Maestro Donato Renzetti, l’Ensemble Sinfonico APM si cimenterà nell’esecuzione di questo complesso e affascinante repertorio contemporaneo dal respiro internazionale. 

L’Ensemble è composto dai musicisti di Obiettivo Orchestra, il progetto formativo realizzato in collaborazione con l'Orchestra Filarmonica Teatro Regio di Torino volto a preparare i giovani musicisti provenienti da tutta Europa alla professione orchestrale. 

L’appuntamento saluzzese sarà anteprima del concerto che si terrà sabato 6 settembre presso il Teatro Alfieri di Torino, ore 18, nell’ambito del prestigioso Festival MITO SettembreMusica, dal 2007 Festival Internazionale della Musica delle città di Milano e Torino. 

L’ingresso all’evento di Saluzzo è libero (gradita la prenotazione: apm@scuolaapm.it – tel. 0175 47031). Il concerto è realizzato in collaborazione con Filarmonica TRT, Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Città di Saluzzo, MITO, Terres Monviso, Fondazione Amleto Bertoni.

cs

