Cronaca | 04 settembre 2025, 09:36

A Verduno sono riprese le ricerche di Abdou Ngom, il 13enne scomparso nel Tanaro

Il ragazzo di Bra risulta disperso dal 22 aprile scorso: per quattro giorni vigili del fuoco e sommozzatori saranno impegnati a scandagliare 30 km di fiume

Riprese stamattina alle 6 le ricerche di Abdou Ngom

Sono riprese questa mattina, giovedì 4 settembre, alle ore 6, le ricerche di Abdou Ngom, il ragazzo di 13 anni residente a Bra disperso da oltre quattro mesi nelle acque del Tanaro.

Il giovane era scomparso il 22 aprile 2025 mentre si trovava con alcuni amici sulla cosiddetta “spiaggia dei cristalli” a Verduno. Secondo la ricostruzione, sarebbe stato spinto in acqua da un amico 15enne, oggi accusato di omicidio volontario con dolo eventuale e attualmente ai domiciliari in una comunità.

Nonostante gli sforzi immediati di vigili del fuoco, sommozzatori, droni ed elicotteri, il corpo di Abdou non è mai stato ritrovato.

Su richiesta dei genitori, delle autorità locali e delle associazioni di immigrati, le ricerche sono state riattivate dal 4 al 7 settembre 2025. Verrà scandagliato un tratto di circa 30 chilometri del fiume, con un impiego massiccio di squadre specializzate, nella speranza di dare una risposta definitiva alla famiglia e alla comunità.

redazione

