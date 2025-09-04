A Castellar il 3° "Festival della Cucina Popolare Alpina"

Dopo la sua presentazione, il festival della Cucina Popolare Alpina si è mosso verso Jausiers in Ubaye (già alla seconda edizione quest’anno), Issime (2024) e Gaby (settembre 2025) in Valle d’Aosta, e oggi ritorna a Castellar - Saluzzo, in uno spazio completamente rinnovato, in una nuova piazza che permetterà di alternare cibo, grande musica, mercato dei produttori, e vivere un’esperienza completa. Il Festival che racconta il gusto della cucina popolare aggiunge poi tante proposte: trekking, passeggiate a cavallo, percorsi in bicicletta e moto, laboratori e un mercato degli artigiani e dei produttori alla domenica. Insomma, prodotti del territorio e tanto outdoor per una proposta turistica a 360°.

Le Terre del Monviso si propongono come punto di riferimento, spazio in cui far accadere momenti significativi che sappiano raccontare la tradizione, la cultura e le inclinazioni dei territori alpini, e non solo. E’ nell’ambito dell'Outdoor festival che nasce la suggestione tra diversi enti: incontrarsi per raccontarsi attraverso il gusto. A Castellar ritornano i sapori dei territori alpini di Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Francia.

Da un’idea di La Compagnia del Buon Cammino, Il Comitato del Forno & Terres Monviso, con la collaborazione dei consorzi della valle Bronda - Il Ramassin, la Mela della Valle Bronda, il Pelaverga e le Colline Saluzzesi - è nato il Festival della Cucina Popolare Alpina.

"Il festival vuole essere - scrive Ermanno Bressy, ideatore della kermesse - un momento di doveroso omaggio alla cucina popolare e in particolare a quella di montagna. Un riconoscimento a tutti coloro che in mezzo a mille difficoltà, mantengono intatta la tradizione della cucina povera, non celebrati dai media ma sicuramente apprezzati da chi vive la montagna e ne apprezza le peculiarità".

"Le Terre del Monviso - scrive Eros Demarchi, pro sindaco Città di Saluzzo - Municipio di Castellar - da tempo lavorano per raccontarsi e promuoversi, sempre mettendo al centro la collaborazione e l’incontro. A Castellar quindi il via ad una festa dal sapore popolare e che saprà richiamare la tradizione, senza mancare di raccontare il nuovo che la montagna sa proporre".

LE CUCINE

Dal Friuli Venezia Giulia il Frico e la Gubana, dal Piemonte la Patata Trifolata con funghi, Salsiccia e Cipolla, da Liguria e Valle d’Aosta torta di patate, pane Alie’ e pane brusso e Fessilsuppu, dalla Francia la pâtes dandeirets aux petits légumes et le croquants. E dalle Terres Monviso? Quest’anno la novità che non ti aspetti: il "trota burger" per valorizzare il pesce d’acqua dolce e gli gnocchi al Castelmagno.

OUTDOOR

La proposta Outdoor cresce e fa del festival un vero momento di incontro tra gusto e sport. A piedi, a cavallo, in bicicletta, in moto? Domenica 14 settembre ognuno potrà decidere cosa più gli piace e sarà accompagnato da professionisti o, come nel caso dei trek, dalla passione che muove chi ama passeggiare.

***

Trekking con i cavalli, in collaborazione con l’Associazione Allevatori Cavalli di Merens

Passeggiata di circa 2 ore con cavalli di proprietà. Aperto a tutti i cavalli e cavalieri.

Ritrovo ore 9 davanti all’Agri Valle Bronda, via Bonanate, Pagno. Parcheggio trailer in loco.

Info e prenotazioni: Gloria 347.3056507 - Antonio 335.1264750 (Possibilmente messaggio whatsapp)

Costo a persona 10€ comprensivo di buono bevanda, fieno e acqua. Le prenotazioni chiudono mercoledì 10 settembre

***

In viaggio in Bici by VeloViso con Lorenzo Ponso, accompagnatore Cicloturistico

Ritrovo a Castellar con partenza alle ore 10 ed arrivo al Festival per pranzo.

info e prenotazioni eventi@fondazionebertoni.it

Bici muscolare o E Bike autonoma

Costo a persona 10 €. Le prenotazioni chiudono mercoledì 10 settembre

***

Più occasioni per camminare, trek tra pianura e collina per scoprire i sentieri di valle varaita, po e bronda

Partenza alle ore 9.30 da: Martiniana Po Piazza G. Borgna, Manta Parco San Rocco e Saluzzo Via Gualtieri - Info e prenotazioni: Martiniana Po (Monica 349.1611841, Romina 349.8040599, Nuccia 340.3635845), Manta Po (Giuseppe 389.9160629 e Stefano 349.4649285) e Saluzzo (Giorgio 348.6999003)

In occasione del trekking in partenza da Martiniana Po, in collaborazione con la Compagnia del Buon Cammino

Cattedre ambulanti della salute - Benessere psicologico ed invecchiamento

Informazioni al numero 338.7908771

***

In viaggio con la Moto

Ritrovo a Castellar con partenza alle ore 9.30 assieme al tour leader e curatore della guida Motoviso Fabrizio Bruno. Durante il tragitto, di circa 120 km, diversi stop per raccontare storie, aneddoti e particolarità dei luoghi visitati. Arrivo al Festival per pranzo

Info e prenotazioni: Fabrizio 348 8130591 con messaggio Whatsapp

Costo a persona 25€ comprensivo di buono bevanda, piatto di gnocchi al Castelmagno e guida Motoviso. Le prenotazioni chiudono mercoledì 10 settembre.

I LABORATORI

Anche quest’anno, ascoltando chi ha portato avanti la tradizione del saper fare a mano, si potrà imparare a preparare alcuni prodotti tipici.

***

Domenica 14 settembre - ore 09.00

“Mani in pasta” - laboratorio di Ravioles fatte in casa

A cura di Agnese Stirano

Costo partecipante: 5 €. Numero massimo di partecipanti: 20 persone.

Info e prenotazioni: eventi@fondazionebertoni.it

***

Domenica 14 settembre - ore 10.00

“L’essenza delle Alpi in ogni cicchetto” - dalle erbe officinali al liquore

A cura di Opificio Miretto

Costo partecipante: 6 € con bottiglietta degustazione in omaggio. Numero massimo di partecipanti: 20 persone .

Info e prenotazioni: eventi@fondazionebertoni.it

***

Domenica 14 settembre - ore 11.00

“Il sapore autentico” - laboratorio di panificazione

A cura di Panetteria Quel Po di Pan

Costo partecipante: 5 €. Numero massimo di partecipanti: 20 persone

Info e prenotazioni: eventi@fondazionebertoni.it

IL MERCATO DEI PRODOTTI - GUSTO E ARTIGIANATO

Anche quest’anno, ma con una nuova piazza e una nuova disposizione, arrivano i produttori e gli artigiani delle vallate alpine e delle terre del Monviso per una domenica in cui unire prodotti, gusto e tanta musica.