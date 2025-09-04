Alba, per MFM – Micro Festival Milton incontro con la storia Chiara Colombini

Venerdì 12 settembre ad Alba avrà inizio il MFM con un attesissimo appuntamento. Presso la libreria Milton di via Pertinace 9/c arriva la storica di rilievo nazionale, Chiara Colombini per parlare del suo ultimo lavoro “Storia internazionale della Resistenza italiana”, cofirmato da Carlo Greppi edito da Laterza.

In dialogo con Carlo Borgogno, l’autrice racconterà o ricorderà di come La Resistenza in Italia sia stata anche una guerra civile tra italiani, all’interno di una guerra europea e mondiale. Per questo tra i partigiani troviamo combattenti di moltissimi paesi diversi che lottarono assieme contro il nazismo e il fascismo. Una storia a lungo trascurata e che oggi, a ottant’anni dalla Liberazione, possiamo finalmente riscoprire.

L’appuntamento sarà in collaborazione con il Centro Studi Beppe Fenoglio e con l’Anpi Alba-Bra.

Appuntamento alle ore 18:30 sotto i portici de I Malpensanti in Piazza Pertinace. Non è necessaria la prenotazione.

MFM – Micro Festival Milton nasce dalla volontà di creare un format che potesse riunire e portare in città uno spaccato del mondo, testimonianze di chi ha visto con i propri occhi l'Altrove, fatto di altre culture, altri popoli, altri tempi e che ha provato a raccontare modi di vivere/pensare/lottare differenti.