Domenica 7 settembre alle 17 la Chiesa Parrocchiale di Elva ospita il Voxonus Festival con un concerto dedicato al mare

Domenica 7 settembre il Voxonus Festival sarà in una delle sedi più affascinanti della rassegna, la Chiesa Parrocchiale di Elva.

Dopo il grande successo degli scorsi anni continua il sodalizio del Comune di Elva con il Voxonus Festival. Elva è stata ispiratrice del sottotitolo del Festival, “dalle Alpi al mare”, punto di partenza immaginifico del dipanarsi dell’importante rassegna che si svolge tra Piemonte e Liguria.

Il Sindaco Giulio Rinaudo ha aderito con entusiasmo alla proposta del proseguimento della collaborazione con il Voxonus Festival cogliendo, oltre al fondamentale aspetto culturale, anche l’opportunità di una comunicazione che colloca Elva in un alto profilo d’immagine.

La Chiesa Parrocchiale, con il meraviglioso ciclo degli affreschi di Hans Clemer, continua a rappresentare una cornice unica per bellezza e storicità per i concerti del Festival.

Il progetto musicale del Cross-over trio del Voxonus Festival, presenta ogni anno un tema diverso che suggestiona il pubblico con sonorità evocative.

Quest’anno il soggetto è il “mare”, fonte di ispirazione per compositori di tutte le epoche.

E infatti il trio presenterà una carrellata di brani che vanno dal ‘700 vivaldiano ai cantautori italiani del ‘900, visitando -in questo viaggio- anche pagine note di Verdi e Puccini.

Il Voxonus Festival, pur avendo come matrice la musica antica, per volontà del suo direttore artistico Claudio Gilio apre, in tutte le edizioni, delle finestre su altri generi musicali a testimoniare che il linguaggio dei suoni si sviluppa attraverso i secoli con continuità, senza muri o barriere.

Gli arrangiamenti per questa formazione sono curati dallo stesso trio.

Il Direttore artistico Claudio Gilio afferma: “Il concerto del trio crossover che ho il piacere di condividere con i due sensibili artisti Alberto Fantino e Maurizio Baudino, è sempre molto gradito al pubblico per la sua immediatezza emotiva ed evocativa che avvicina alla musica ogni spettatore, prescindendo dal livello di approfondimento o di competenza individuale. Gli spettatori dei nostri concerti sono sempre molto attenti e reattivi, lo scambio che gli artisti hanno con la platea è di grande soddisfazione e divertimento.”

Il Voxonus Festival nella sua XIV edizione conta più di 70 concerti e per la parte piemontese si avvale del sostegno del Ministero della cultura, della Regione Piemonte, delle Fondazioni CRT, CRC e Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi.

Questo concerto è reso possibile grazie al contributo del Comune di Elva.

Il concerto è ad ingresso gratuito con oblazione volontaria.

Per informazioni telefonare al numero 340-6172142, scrivere a info@orchestrasavona.it o sfogliare la brochure del Voxonus Festival XIV edizione alla pagina: