Lo sportello del Tdm di Saluzzo è ora al terzo piano della palazzina Inaudi dell’ospedale

Il Tdm di Saluzzo (sezione locale del Tribunale per i diritti del malato, iniziativa di Cittadinanzattiva, nata nel 1980 per tutelare e promuovere i diritti dei cittadini nell'ambito dei servizi sanitari e assistenziali) è ora aperto ogni mercoledì dalle 10 alle 12 al terzo piano (uscendo dall’ascensore, a sinistra) della palazzina Inaudi, nel cortile dell’ospedale di Saluzzo. “Siamo sempre a disposizione di chi desidera segnalare problematiche legate all’aspetto sanitario - sottolinea la referente Barbara Orusa - Grazie all’interessamento della dottoressa Monica Rebora, direttore sanitario ASL CN 1 è stato possibile il trasferimento del nostro sportello in un locale più dignitoso al ruolo di aiuto diretto ai malati che svolgiamo.

Purtroppo, pur operando sempre in questa direzione, in prima linea soprattutto sul problema delle liste d’attesa ,riscontriamo una certa sfiducia verso questa sanità pubblica, verificando che, chi se lo può permettere, si rivolge al privato.

Siamo seriamente preoccupati di questa deriva, pur avendo spesso organizzato convegni di sensibilizzazione sui problemi della Sanità pubblica, come quello del 7 maggio scorso al Monastero della Stella, con autorevoli relatori".

Per informazioni al Tdm: 0175 21554 cell. 335 6895734.