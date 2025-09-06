Accademia Scherma Alba: un successo il progetto in collaborazione con "La Collina degli Elfi"

Con settembre è giunto al termine il primo anno del progetto con la Collina degli Elfi ODV e l'Accademia Scherma Alba.

"Da metà giugno a fine agosto - spiegano dall'Accademia di scherma - abbiamo varcato la porta de La Collina Degli Elfi ogni mercoledì: un appuntamento fisso che ha arricchito i nostri tecnici, sempre presenti, e alcuni dei nostri atleti. Avere la possibilità di essere parte integrante del processo di ritorno alla normalità dei ragazzi ospiti è stata per tutti noi un’esperienza che ci ha davvero donato tanto e speriamo di aver fatto altrettanto con i ragazzi, facendo ripartire in ognuno di loro, quella scintilla dell’entusiasmo per lo sport e per le relazioni con gli altri".

Il progetto, patrocinato dal Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Scherma e fortemente voluto dal presidente/tecnico Anna Giretti e dalla Dott.ssa Luisella Canale, Presidente Onorario dell’ODV, ha creato un ambiente positivo in cui gli ospiti non solo sono stati in grado di sviluppare agilità e forza fisica, ma hanno avuto soprattutto l’opportunità di potenziare la loro capacità di resilienza emotiva, di riscoprire la loro forza interiore e, di conseguenza, di accrescere la fiducia in loro stessi, mentre, lavorando con altri ragazzi, hanno potuto riprendere anche confidenza con la “comunità” creando un gruppo di “amici” con cui condividere l’esperienza.

"Il progetto - aggiungono - va oltre il concetto di semplice attività sportiva: è un vero e proprio rituale di rinascita e condivisione di esperienze. L’inclusività dell’ambiente, nel quale i partecipanti sono stati supportati da istruttori qualificati, ha potuto contribuire a creare una comunità empatica e solidale".

Il nuovo anno sportivo inizia quindi con la giusta spinta emotiva e la giusta grinta per scendere in pedana: gli atleti sono già alle prese con la preparazione atletica dal 26 agosto e si inizierà con gli orari “normali” in palestra da lunedì 8 settembre. Ad aprile la sfida “più grande": portare il Campionato Regionale Assoluti di Spada ad Alba (11-12 aprile).

Per chi volesse approfondire la pratica della scherma ci trovate alla Palestra Macrino il Lunedì e il Giovedì dalle 18:00 alle 21:30 e il Mercoledì dalle 18:00 alle 21:00, oppure potete scriverci all’indirizzo email info@schermaalba.it o sui nostri social.