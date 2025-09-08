Comitato per il Bene Comune: “Sindaco, ci difenda: Bene Vagienna non vuole il bitumificio!”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera/appello del Comitato per il Bene Comune al sindaco di Bene Vagienna che torna sulla questione del bitumificio.



Gentile Sindaco,

gentili amministratori,



come sapete, lo scorso 29 luglio la società Itinera ha depositato ricorso al TAR contro la decisione della Provincia di sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) il progetto per la costruzione di un bitumificio a Bene Vagienna.

In sostanza, l’azienda contesta il fatto di dover affrontare un percorso di analisi approfondito e pretende il diritto ad un percorso autorizzativo più semplice che eviti di rispondere alle richieste della Provincia, degli enti coinvolti e dei cittadini.



Il nostro comitato “Per il Bene Comune” ha deciso di costituirsi. Noi vogliamo, in questa sede, far sentire la voce dei cittadini benesi.

Alla scadenza dei termini per costituirsi sapremo quali enti – tra Comune, Asl, Arpa e altri – decideranno di “riempire quella casella” accanto alla Provincia e al nostro comitato.



La nostra richiesta è semplice e diretta.

Vi chiediamo:

di riempirla anche voi, quella casella

di schierarvi con la comunità che amministrate

di difendere con noi la decisione della Provincia, che giustamente ha stabilito la necessità della VIA.



Non possiamo nascondere che nella nostra memoria resta una profonda ferita: la variante al piano regolatore, approvata da questa stessa amministrazione, che ha aperto la strada a un enorme e controverso insediamento industriale senza interpellare, né informare la cittadinanza. È stata una scelta che ci ha lasciati estremamente amareggiati.

Ma oggi vogliamo offrirvi un’altra possibilità: dimostrare che siete davvero in ascolto della vostra comunità, e che siete pronti a proteggerla di fronte a una sfida che riguarda tutti.



Siamo cittadini benesi, alcuni vivono al Buretto, la frazione che sarebbe devastata dall’insediamento del bitumificio, ma la maggior parte di noi vive in paese e nelle altre frazioni di questo meraviglioso comune.

Siamo impiegati, operai, commercianti, professionisti della salute, insegnanti, educatori, pensionati, artisti, mamme, papà, nonni: persone comuni che desiderano soltanto preservare il proprio territorio e la salute dei propri figli e nipoti.



Eppure oggi viviamo una disperazione concreta: temiamo di vedere le nostre case perdere valore, il nostro paesaggio irrimediabilmente deturpato da torri alte circa trenta metri, il silenzio delle campagne e di un’ intera frazione rotto da un inquinamento acustico continuo giorno e notte, e soprattutto la nostra aria peggiorare, con il rischio di patologie polmonari gravi per le fasce più deboli, in particolare i bambini. Non possiamo affidarci alle garanzie “green” fornite da Itinera: troppe volte in Italia promesse simili si sono rivelate illusioni.

Questo impianto non porterebbe peraltro alcun beneficio ai cittadini di Bene Vagienna:

né occupazione

né crescita economica

né miglioramenti reali

Porterà solo danni ambientali, sanitari e paesaggistici.



E allora ci chiediamo: come può convivere un bitumificio con la storia bimillenaria della nostra città, erede di Augusta Bagiennorum, patrimonio archeologico e culturale di valore inestimabile?

Un luogo che merita di essere tutelato e valorizzato, non compromesso.



I benesi non hanno mai voluto questo impianto. Da oltre un anno lo dimostriamo con la nostra mobilitazione civile, costante, pacifica ma ferma.



Oggi vi chiediamo di stare al nostro fianco.

Perché non è accettabile che un’azienda che ha già sbancato una collina, con una semplice CILA, possa pretendere di andare avanti senza una seria Valutazione Ambientale.



Perché il bene comune – il nostro paesaggio, l’aria che respiriamo, la vita di questa comunità – vale più di qualsiasi profitto.



La vostra partecipazione al nostro fianco non è un dettaglio: è decisiva. È il segnale più forte che potete dare ai vostri cittadini, alle generazioni future e a voi stessi come amministratori. Noi ci siamo. Ora tocca a voi.

Dalle righe di un quotidiano nazionale leggiamo l’anticipazione del sindaco al giornale (Il Fatto Quotidiano): il Comune parteciperà al giudizio opponendosi al ricorso al TAR di Itinera.

Ci auguriamo che tale dichiarazione sarà confermata con la costituzione del Comune al ricorso a fianco della Provincia.



Con rispetto e con fiducia





cittadini di Bene Vagienna appartenenti al comitato “Per il Bene Comune”