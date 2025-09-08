Beinette, grande successo per la festa di San Magno: cinque serate di musica, colori e tradizione

Esordio più che positivo per la Pro Loco di Beinette, che ha animato la settimana della festa patronale di San Magno con una serie di eventi serali che hanno riscosso grande partecipazione e apprezzamento da parte del pubblico.



Le celebrazioni sono iniziate venerdì sera con il travolgente Fluo Party, animato da DJ Aldo, che ha trasformato la piazza in un’esplosione di luci e colori. Un pubblico numeroso e vivace ha partecipato con entusiasmo, dando il via a una settimana di festeggiamenti all'insegna del divertimento.

Il clou della festa è stato raggiunto sabato sera, con l'originale Aperitivo in Rosso, pensato per celebrare il passaggio della Vuelta a España previsto per la domenica. Si è cenato sotto il tendone allestito per l’occasione, a seguire coinvolgente DJ set che ha animato la serata fino a tardi.



Non poteva mancare, lunedì sera, il tradizionale appuntamento con il "San Magnotto", una serata gastronomica incentrata su gustosi panini a tema. Anche in questo caso, la risposta del pubblico è stata calorosa: moltissime persone hanno affollato l’area festa, con il consueto accompagnamento musicale del DJ set.

Martedì sera, gran finale in collaborazione con i Massari, che hanno curato l’organizzazione della cena conclusiva. Un’ultima serata infuocata – in tutti i sensi – grazie al clima di festa e alla musica che ha fatto ballare i presenti fino a tarda notte.

Durante tutte le serate, da venerdì a martedì, è rimasto sempre attivo il bar della Pro Loco, alla sua prima uscita ufficiale nel paese, riscuotendo un notevole successo e diventando punto di riferimento per i partecipanti.



La festa di San Magno 2025 si è confermata un appuntamento imprescindibile per la comunità di Beinette, capace di coniugare tradizione, innovazione e tanto divertimento. Complimenti alla Pro Loco di Beinette e a tutti i volontari coinvolti per l’eccellente organizzazione!