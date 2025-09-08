 / Attualità

Attualità | 08 settembre 2025, 08:29

Carlo Acutis è il primo santo millennial, festa anche a Madonna del Pilone

Fedeli in preghiera davanti alla reliquia del giovane nella parrocchia Maria Madre della Chiesa

Reliquia di san Carlo Acutis nella chiesa di Madonna del Pilone

Jeans, felpa e scarpe da ginnastica: così è sepolto ad Assisi, la città che più amava, Carlo Acutis.

Un caso raro quello di questo ragazzo, che morì a soli 15 anni a Monza, per una leucemia fulminante, ma che riuscì in un così breve periodo della sua vita terrena a mostrare i doni di una fede straordinaria.

Dopo essere salito agli onori degli altari domenica 7 settembre in piazza San Pietro per opera di papa Leone XIV (alla prima canonizzazione dalla sua elezione), l’interesse per la figura del primo santo millennial è grande.

A partire da Madonna del Pilone, frazione di Cavallermaggiore, dove è custodita la reliquia con una ciocca di capelli di san Carlo Acutis, che la madre del giovane, Antonia Salzano, ha donato alla parrocchia Maria Madre della Chiesa.

Fedeli, pellegrini e visitatori hanno così la possibilità di sostare in preghiera davanti ad essa, affidando le proprie intenzioni e lasciandosi ispirare dalla figura di Carlo, che ha saputo coniugare una profonda spiritualità con la freschezza e l’entusiasmo tipici della sua età.

Carlo Acutis è ricordato come il “patrono di Internet” per la sua capacità di usare le nuove tecnologie come strumenti di evangelizzazione. La sua testimonianza continua a parlare soprattutto ai giovani, che in lui riconoscono un esempio vicino e concreto di santità quotidiana.

Silvia Gullino

