Mondovì, lavori all’Ala Nord: da mercoledì 10 settembre al via il cantiere definitivo

Dopo i primi temporanei interventi di messa in sicurezza realizzati su entrambe le tettoie nel 2024 e quelli risolutivi eseguiti su quella settentrionale a fine luglio 2025, mercoledì 10 settembre avrà inizio il cantiere definitivo per trasformare l’Ala Nord di piazza Ellero in uno spazio multifunzionale grazie ai fondi del PNRR. Prenderà così avvio l’ultima fase dei lavori che comporterà l’allargamento del cantiere fino al bastione che costeggia il torrente Ellero e per qualche metro sui lati corti dell’ala stessa.

A partire da sabato 13 settembre, allora, la disposizione di alcuni ambulanti mercatali subirà una parziale modifica che l’Amministrazione comunale ha condiviso nelle scorse settimane con i referenti di categoria. Nessuna ripercussione, invece, per il mercato contadino che continuerà a svolgersi sotto l’Ala Sud, ad ora non interessata da alcun nuovo intervento strutturale.

"Nel rinnovare i ringraziamenti per la collaborazione agli ambulanti coinvolti nelle modifiche - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora - diamo avvio all’ultima fase di lavori che trasformerà definitivamente l’Ala Nord in una nuova area a disposizione della comunità. Consapevoli dei disagi arrecati ma consci altresì delle potenzialità socio-aggregative della nuova struttura, nelle prossime settimane allestiremo in loco un apposito spazio illustrativo a disposizione dei cittadini affinché possano prendere coscienza delle finalità del progetto e, in contemporanea, diventare, in qualche modo, loro stessi protagonisti del cambiamento".