Alba, il 13 settembre s'inaugura la mostra "Birth of a mother"

Sabato 13 settembre, alle ore 18, presso la sede di Corso Torino 18 Professional Workshop, verrà inaugurata la mostra “Birth of a mother” dell’artista piemontese Emily Zurlo.

Corso Torino 18 Professional Workshop, in collaborazione con il Rotary Club Alba, propone per il mese di settembre 2025 un percorso espositivo che intende celebrare il divenire “madre” come un momento di profonda trasformazione, parallelo e complementare alla nascita del bambino, enfatizzando le nuove emozioni, le paure, il coraggio e l'amore che caratterizzano la figura materna emergente.

La maternità non è solo un evento biologico, ma un vero e proprio processo di "rinascita" della donna che diventa madre, un passaggio a un nuovo ruolo e a una nuova identità. L'idea di creare opere d'arte che rendano omaggio alla complessità di questo cambiamento è una sorta di inno alla trasformazione ed un focus sull’esperienza materna, con cui si celebra la forza interiore, la vulnerabilità, la forza d'animo e l'amore incondizionato che la madre sperimenta anch'ella "nascendo" insieme al proprio figlio.

La mostra rimarrà visitabile fino al 10 ottobre pv., dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00.

Emily Zurlo è una pittrice e fotografa piemontese. Ha studiato presso il liceo artistico Pinot Gallizio, successivamente diplomata come assistente veterinaria e tatuatrice. Le sue tecniche principali sono acrilico su tela e pastelli su cartoncino, sui quali ritrae soggetti realistici, aggiungendo a volte un tocco di “magia”. Dalle persone agli animali, i suoi lavori variano da soggetto a soggetto.

Di lei dice: «Fin da piccola non sono mai stata brava ad esprimere a parole quello che provavo, e mi sono accorta che invece ci riuscivo senza troppi sforzi scarabocchiando sui fogli di scuola…»

Tramite la sua arte Emily vuole esprimere le diverse sfaccettature delle emozioni: emozioni scomode e nascoste, quelle che tendiamo a nascondere o a sotterrare per semplice paura. Senza però imporre un significato a chiunque passi davanti ai suoi disegni, perché quello che può trasmettere un’immagine ad una persona non avrà mai lo stesso significato per tante altre!