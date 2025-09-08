Savigliano: il Patronato Acli festeggia 80 anni incontrando la gente al mercato

In occasione degli 80 anni di fondazione del Patronato Acli di Cuneo, la presidenza delle Acli provinciali cuneesi ha deciso di organizzare alcuni eventi, per incontrare la gente nelle piazze, in coincidenza con il giorno di mercato, allestendo dei piccoli banchi, nelle località in cui il Patronato Acli è presente. Per quanto riguarda la zona del saviglianese, martedì 9 settembre, dalle ore 9.30 alle 13, in piazza Santarosa a Savigliano, sotto i portici, di fronte al negozio “28LAB”, ci sarà una postazione ben segnalata con bandiere e striscioni, in cui coloro che lo vorranno, potranno parlare con dipendenti del Patronato Acli e volontari, che presenteranno loro i servizi offerti e risponderanno ad eventuali domande, oltre a offrire materiale informativo. Sarà anche l'occasione, per i lavoratori che lo vorranno, di verificare gratuitamente la loro posizione contributiva.