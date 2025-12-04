Il Natale al Rondò dei Talenti di Cuneo: un albero. un concorso, una festa

Il Natale al Rondò dei Talenti arriva in anticipo: venerdì 5 dicembre sarà allestito, nell’ingresso del polo educativo della Fondazione CRC, il grande albero di Natale donato da Confartigianato di Cuneo e allestito dall'associazione La Scatola Gialla, che preparerà decori e stelle luminose su cui i passanti potranno condividere auguri e sogni di Natale.

Tutti sono invitati a passare durante il mese di dicembre per aggiungere un loro contributo: i materiali per le stelle da costruire saranno a disposizione al piano terra del Rondò.

Come da tradizione, poi, Natale al Rondò fa rima con concorso: c'è tempo fino alle ore 12 di venerdì 12 dicembre per candidarsi a entrare nella squadra degli aiutanti di Babbo Natale. I requisiti per partecipare al concorso Alla ricerca degli aiutanti di Babbo Natale? Avere tra 0 e 99 anni e illustrare - con un racconto, una frase, una poesia, una lettera, un disegno, una foto o un video - un proprio talento che potrebbe essere utile a Babbo Natale nella sua missione, sempre uguale e sempre diversa.

Anche quest'anno il contest vuole stimolare una riflessione sui propri talenti - ognuno ne ha almeno cinque -, esortando a esplorarli e a metterli al servizio degli altri, favorendo il confronto intergenerazionale e il protagonismo della comunità. Per partecipare è sufficiente compilare il form sul sito www.rondodeitalenti.it: i primi 200 candidati, i cui elaborati saranno valutati positivamente da una commissione di valutazione, riceveranno in dono una borsa con alcuni gadget natalizi del Rondò e un codice per riscattare un Abbonamento Musei – Piemonte e Valle d’Aosta della durata di 1 anno. I premi potranno essere ritirati presso il Rondò dei Talenti da venerdì 19 dicembre a mercoledì 7 gennaio 2026.

Una buona occasione in cui farlo sarà la Festa di Natale del Rondò dei Talenti, ad ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, in programma lunedì 22 dicembre dalle 15.30 alle 18. A darle vita sarà il Teatro della Caduta, che proporrà uno spettacolo di animazione dedicato alle luci e alla magia del Natale. Le attività pomeridiane saranno dedicate in particolar modo a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, che dovranno essere accompagnati da un adulto responsabile.

Sarà inoltre allestito uno spazio morbido di gioco per mamme e papà che accompagnano i bimbi più piccoli. Non mancheranno divertimento e creatività, che da sempre caratterizzano la Festa di Natale del Rondò.

Per concludere la festa, tutti i partecipanti saranno invitati ad un momento conviviale di auguri, con una dolce sorpresa a cura degli artigiani di Confartigianato di Cuneo e dell'Associazione Amici del Cioccolato