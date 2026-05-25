Anche per Cuneo sarà un venerdì nero per i treni: il 29 maggio sciopero nazionale e collegamenti ridotti

Venerdì 29 maggio 2026 è stato indetto uno sciopero nazionale del settore ferroviario che coinvolgerà le categorie pubbliche e private. L’agitazione sindacale inizierà alle ore 21:00 di giovedì 28 maggio e terminerà alle ore 21:00 di venerdì 29 maggio.

Durante lo sciopero i treni potranno subire cancellazioni, limitazioni di percorso o variazioni di orario. In Piemonte saranno garantiti esclusivamente i convogli previsti nelle fasce protette stabilite da Trenitalia.

Per i giorni feriali (lunedì-sabato) i servizi minimi saranno assicurati dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00:

https://www.trenitalia.com/content/dam/trenitalia/regionale/treni-garantiti/Regionale%20Piemonte_sito.pdf

Per i giorni festivi le fasce garantite saranno invece dalle 07:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00:

https://www.trenitalia.com/content/dam/trenitalia/regionale/treni-garantiti-festivi/PIEMONTE-treni-garantiti-festivi.pdf

Linea Cuneo–Ventimiglia: i treni previsti

Sulla relazione internazionale Cuneo–Ventimiglia la circolazione sarà fortemente ridotta. Ecco la previsione dei serviz, inidcata dall'Osservatorio Ferrovia del Tendai:

22952 Ventimiglia 06:18 – Cuneo 09:19: garantito da Limone a Cuneo; possibile cancellazione tra Ventimiglia e Limone.

22955 Cuneo 06:41 – Ventimiglia 09:21: garantito da Cuneo a Limone; possibile cancellazione tra Limone e Ventimiglia.

22953 Cuneo 08:41 – Ventimiglia 11:21: possibile cancellazione sull’intero percorso; nei festivi garantito tra Cuneo e Limone.

22956 Ventimiglia 10:39 – Cuneo 13:19: possibile cancellazione totale.

22959 Cuneo 14:41 – Ventimiglia 17:33: possibile cancellazione totale.

22958 Ventimiglia 16:20 – Cuneo 19:19: garantito da Limone a Cuneo; possibile cancellazione tra Ventimiglia e Limone.

22957 Cuneo 17:15 – Ventimiglia 20:05: possibile cancellazione totale; nei festivi garantito tra Cuneo e Ventimiglia.

22964 Ventimiglia 18:49 – Cuneo 21:21: possibile cancellazione totale; nei festivi garantito tra Limone e Cuneo.

Linea Fossano–Limone: i collegamenti garantiti

Anche sulla tratta Fossano–Limone sono previste variazioni e cancellazioni. Trenitalia comunica che l’elenco potrebbe non essere completo. I treni garantiti saranno:

11211 Cuneo 05:50 – Limone 06:28 (lunedì-sabato)

11210 Cuneo 06:12 – Fossano 06:35 (lunedì-sabato)

11212 Limone 06:40 – Cuneo 07:19 (lunedì-sabato)

11213 Fossano 07:25 – Limone 08:28 (tutti i giorni)

11216 Cuneo 08:12 – Fossano 08:35 (festivi)

11220 Limone 09:32 – Fossano 10:35 (festivi)

11221 Fossano 09:25 – Cuneo 09:49 (festivi)

11234 Limone 17:32 – Fossano 18:35 (lunedì-sabato)

11235 Fossano 17:25 – Limone 18:28 (lunedì-venerdì)

11239 Cuneo 18:41 – Limone 19:18 (lunedì-venerdì)

11240 Limone 19:32 – Fossano 20:25 (lunedì-venerdì)

Trenitalia precisa inoltre che nei giorni precedenti e successivi allo sciopero la circolazione ferroviaria tornerà regolare.

I passeggeri potranno richiedere il rimborso del biglietto oppure modificarlo entro le ore 23:59 del giorno antecedente alla partenza prevista. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Trenitalia:

https://www.trenitalia.com/content/dam/trenitalia/alle