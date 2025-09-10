A Busca il via al nuovo anno scolastico: si avvicina il compimento del nucleo didattico

Tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci” di Busca sono tornati tra i banchi del Polo scolastico per l’inizio del nuovo anno. Ad accoglierli, nel loro primo giorno di scuola, il sindaco Ezio Donadio, l’assessora all’Istruzione Lucia Rosso insieme agli amministratori comunali, il dirigente scolastico prof. Davide Martini, i docenti e tutto il personale.

La breve cerimonia, seguita da numerose famiglie che hanno voluto condividere l’emozione del primo giorno di scuola, è stata anche l’occasione per presentare l’avanzamento dei lavori, in particolare l’operatività della nuova palestra e la progressiva finitura delle aree esterne.

«Auguriamo buon anno ad alunni, insegnanti e a tutto il personale scolastico, il secondo che trascorrete nella nuova scuola. Con l’auditorium, il refettorio e la palestra, da quest’anno operativa, e con il progressivo completamento delle aree esterne, il Polo Scolastico si avvicina al compimento – ha dichiarato il sindaco, Ezio Donadio –. È il risultato di un impegno condiviso tra amministratori, tecnici, maestranze e personale scolastico, che hanno contribuito a realizzare un progetto destinato a diventare non solo simbolo dell’identità urbana di Busca, ma anche culla delle nuove generazioni e punto di riferimento per l’intera comunità».

«L’inizio del nuovo anno scolastico è sempre un momento speciale, un’occasione per accogliere bambini e ragazzi che tornano sui banchi – ha sottolineato l’assessora alla Cultura e all’Istruzione Lucia Rosso –. Con il progetto “Verso il Polo”, avviato nel 2023, abbiamo promosso in collaborazione con l’IC “Carducci” numerose iniziative capaci di coinvolgere non solo le famiglie degli studenti, ma l’intera comunità: dai festival letterari ai laboratori per ragazzi, fino alle visite guidate al cantiere. Oggi, con i lavori in fase di ultimazione, non celebriamo una conclusione, bensì un ulteriore punto di partenza che apre nuove sfide educative e culturali».

Il dirigente scolastico, prof. Davide Martini, ha accolto con calore gli studenti: «Benvenuti e bentornati a scuola! Vi auguro di vivere intensamente questo nuovo anno, fatto di crescita, scoperte e condivisione. Coltivate l’amicizia e custodite ogni esperienza: saranno ricordi preziosi che vi accompagneranno per tutta la vita».



