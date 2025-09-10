Al via gli avvicendamenti di parroci in varie comunità della diocesi di Saluzzo

Con l’autunno diventano operativi gli avvicendamenti disposti dal vescovo Cristiano Bodo in varie parrocchie della diocesi di Saluzzo.

Nel mese di settembre previsti gli ingressi di don Giovanni Banchio – nuovo parroco di Villar San Costanzo e Morra, parroco di Roccabruna: M.V. Assunta, Sacra Famiglia e San Giuliano; già parroco di Dronero, Monastero, Tetti e Cartignano.

Ingresso a Villar San Costanzo domenica 14 settembre.

Ingresso a Roccabruna domenica 28 settembre.

Don Carlo Cravero, che lascia Villar San Costanzo, assumerà la guida delle parrocchie di Verzuolo, Santa Maria e Santi Filippo e Giacomo e delle relative frazioni, Villanovetta (Sant’Andrea) e Falicetto (San Bartolomeo). Ingresso domenica 14 settembre in occasione della festa patronale del Santo Nome di Maria.

Nel mese di ottobre gli altri cambiamenti.

Don Marco Bruno, già parroco a Roccabruna e collaboratore a Dronero, andrà parroco a Scarnafigi, Ruffia, Torre San Giorgio e Villanova Solaro.

Ingresso a Scarnafigi domenica 5 ottobre.

Don Federico Riba, assumerà la guida delle parrocchie di Venasca, Bricco, Isasca e Melle che si aggiungono a quelle di Brossasco e Valmala, dove è anche rettore del santuario mariano della Madonna della Misericordia.

Ingresso a Venasca domenica 5 ottobre.

Don Silvio Peirano lascia Venasca e Melle per andare parroco a Manta.

Ingresso domenica 12 ottobre.

Don Marco Testa, già vicario generale della diocesi, rientrato da Verona dove era responsabile del Centro di Formazione Missionario della Cei, andrà parroco a Barge e relative frazioni, Crocera, Assarti, Mondarello e San Martino.

Ingresso a Barge capoluogo domenica 19 ottobre.