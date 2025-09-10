 / Attualità

Attualità | 10 settembre 2025, 08:20

Al via gli avvicendamenti di parroci in varie comunità della diocesi di Saluzzo

I cambi diventano operativi nel mese di settembre a Villar San Costanzo, Roccabruna e Verzuolo. Ad ottobre a Scarnafigi, Ruffia, Torre San Giorgio, Villanova Solaro, Venasca, Melle, Manta e Barge

I preti con il vescovo Cristiano Bodo a Valmala

Con l’autunno diventano operativi gli avvicendamenti disposti dal vescovo Cristiano Bodo in varie parrocchie della diocesi di Saluzzo.

Nel mese di settembre previsti gli ingressi di don Giovanni Banchio – nuovo parroco di Villar San Costanzo e Morra, parroco di Roccabruna: M.V. Assunta, Sacra Famiglia e San Giuliano; già parroco di Dronero, Monastero, Tetti e Cartignano.
Ingresso a Villar San Costanzo domenica 14 settembre.
Ingresso a Roccabruna domenica 28 settembre.

Don Carlo Cravero, che lascia Villar San Costanzo, assumerà la guida delle parrocchie di Verzuolo, Santa Maria e Santi Filippo e Giacomo e delle relative frazioni, Villanovetta (Sant’Andrea) e Falicetto (San Bartolomeo). Ingresso domenica 14 settembre in occasione della festa patronale del Santo Nome di Maria.

Nel mese di ottobre gli altri cambiamenti.

Don Marco Bruno, già parroco a Roccabruna e collaboratore a Dronero, andrà parroco a Scarnafigi, Ruffia, Torre San Giorgio e Villanova Solaro.
Ingresso a Scarnafigi domenica 5 ottobre.

Don Federico Riba, assumerà la guida delle parrocchie di Venasca, Bricco, Isasca e Melle che si aggiungono a quelle di Brossasco e Valmala, dove è anche rettore del santuario mariano della Madonna della Misericordia.
Ingresso a Venasca domenica 5 ottobre.

Don Silvio Peirano lascia Venasca e Melle per andare parroco a Manta.
Ingresso domenica 12 ottobre.

Don Marco Testa, già vicario generale della diocesi, rientrato da Verona dove era responsabile del Centro di Formazione Missionario della Cei, andrà parroco a Barge e relative frazioni, Crocera, Assarti, Mondarello e San Martino.
Ingresso a Barge capoluogo domenica 19 ottobre.

redazione

