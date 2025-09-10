Che successo il primo "AperiTrekking" lungo il Sentiero dei Ciclamini di Macra

Grande successo sabato, 6 settembre, per il primo "AperiTrekking" a Macra, un’iniziativa che ha unito natura, giovani e convivialità sul Sentiero dei Ciclamini.



Idea semplice ma efficace, è stata organizzata dalla Consulta Giovanile Valle Maira in collaborazione con il Comune di Macra: a partecipare una cinquantina persone, provenienti da tutta la valle e non solo, entusiaste e pronte a mettersi in cammino lungo uno dei sentieri più affascinanti del nostro territorio.



La giornata è iniziata con il ritrovo dei partecipanti a Macra, dove ad accoglierli c’erano i membri della Consulta Giovanile, visibilmente emozionati per il debutto ufficiale della loro realtà. Qui una breve introduzione, ma soprattutto i saluti ed i ringraziamenti: il gruppo ha iniziato così la passeggiata lungo il sentiero, tra la quiete dei boschi ed i colori ancora vivi di fine estate.



Il Sentiero dei Ciclamini, straordinario nella sua bellezza, si è rivelato la cornice ideale per un’escursione guidata dall’esperto locale Dino Oggero. Una camminata alla portata di tutti, arricchita da racconti sul territorio, momenti di condivisione e tanti, tanti sorrisi. Il ritmo rilassato dei passi ha favorito il dialogo tra i partecipanti, molti dei quali si sono conosciuti proprio in occasione dell’evento, confermando il valore sociale dell’iniziativa.



La giornata è terminata presso la Locanda dei Ciclamini, dove ad attendere il gruppo c’era una gustosa apericena, preparata con prodotti del territorio e accompagnata da un’atmosfera calorosa e conviviale. Il momento conclusivo dell’evento ha permesso a tutti di rilassarsi, condividere le impressioni sulla giornata ed apprezzare l’enogastronomia locale come parte integrante dell’esperienza.



Il successo dell’iniziativa è stato evidente, non solo nella partecipazione numerosa, ma anche per i tanti commenti positivi raccolti poi dai presenti. Grande soddisfazione per la Consulta Giovanile Valle Maira, che ha potuto concretizzare per la prima volta il proprio desiderio di coinvolgere attivamente i giovani, ma non solo, nella valorizzazione del territorio.



“Siamo davvero felici di come è andata – dichiara il presidente della Consulta, Lorenzo Scuteri – Questo evento rappresenta per noi un punto di partenza: vogliamo continuare a proporre attività che mettano in luce le bellezze della nostra valle, creando occasioni di incontro e partecipazione attiva”.



Il Comune di Macra, che ha sostenuto e incoraggiato fin da subito l’iniziativa, esprime soddisfazione per la riuscita dell’evento, riconoscendo l’importanza del coinvolgimento giovanile nella costruzione di una comunità viva e accogliente:



“Questi ragazzi stanno dimostrando di avere entusiasmo, idee e voglia di fare – dice il sindaco, Michele Fortunato – Il loro impegno è un segnale positivo per tutto il territorio”.



Con il successo di questo primo AperiTrekking, la Consulta Giovanile Valle Maira guarda ora con entusiasmo ai prossimi appuntamenti, con l’obiettivo di consolidare una proposta di eventi che uniscano natura, cultura, socialità e promozione del territorio.



Per maggiori informazioni: consultagiovanilevallemaira@gmail.com / Instagram consulta_giovanile_valle_maira