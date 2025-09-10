Forest EcoValue: concluso ad Ormea il progetto pilota in Valle Tanaro

Si è tenuto ad Ormea l’incontro di chiusura del progetto pilota Valle Tanaro, realizzato nell’ambito dell’iniziativa europea Forest EcoValue, che vede coinvolti Italia, Francia, Austria, Germania e Slovenia. L’incontro ha rappresentato un momento di sintesi dei risultati raggiunti e di avvio di una riflessione condivisa sulle prospettive future.

Il progetto, promosso da Finpiemonte (Agenzia finanziaria regionale e soggetto gestore di fondi pubblici e Strumenti Finanziari ) in collaborazione con IPLA (Istituto per le piante da legno e l’Ambiente) e Walden s.r.l, e finanziato dal Programma Spazio Alpino, ha perseguito l’obiettivo di valorizzare i servizi ecosistemici forestali attraverso la costruzione di modelli economici sostenibili e replicabili, basati su strumenti di pagamento per una gestione attiva e multifunzionale delle risorse forestali.

Elemento centrale dell’esperienza condotta in Valle Tanaro è stato il Living Lab, laboratorio territoriale che ha consentito di sperimentare approcci innovativi e di coinvolgere attivamente attori locali, istituzionali e privati, nella definizione di strategie di sviluppo legate al patrimonio forestale. Le attività hanno riguardato, in particolare:

• la valorizzazione della filiera del legno e del castagneto da frutto;

• lo studio e l’applicazione dei crediti di carbonio e della biodiversità;

• l’analisi delle potenzialità della chimica verde (tannini e derivati);

• la promozione dei prodotti forestali non legnosi e delle produzioni agroalimentari locali;

• il rafforzamento di esperienze di turismo sostenibile ed ecoturismo.

La presentazione dei risultati, a cura di IPLA, ha permesso di delineare una tabella di marcia strategica a beneficio dell’intera comunità territoriale, con l’obiettivo di consolidare nel tempo i percorsi avviati e di aprire nuove opportunità di cooperazione e investimento.

Nel suo intervento, il sindaco di Ormea, Giorgio Ferraris, ha evidenziato come “la gestione sostenibile delle foreste rappresenti una leva essenziale per la resilienza del territorio e per la valorizzazione delle risorse locali, in un’ottica di contrasto ai cambiamenti climatici e di sviluppo socio-economico equilibrato”.

Ha aggiunto il direttore di Finpiemonte, Mario Alparone: “Forest EcoValue rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra istituzioni, ricerca e comunità locali possa generare modelli innovativi di gestione delle risorse. La Valle Tanaro diventa così un laboratorio di buone pratiche da valorizzare e replicare anche in altri contesti”.

La chiusura del progetto segna dunque non un punto di arrivo, ma l’avvio di una fase di consolidamento e di ampliamento delle azioni sperimentate, ponendo la Valle Tanaro quale riferimento a livello nazionale ed europeo per l’innovazione nella gestione del patrimonio forestale.