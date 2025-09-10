Revello, una serata dedicata alla prevenzione dell’infarto

Revello si prepara ad accogliere un appuntamento di grande valore per la salute e la prevenzione.

Domani, giovedì 11 settembre alle 21, nella Cappella Marchionale, (sita nel Municipio in piazza Denina 4) si terrà una serata pubblica dedicata all’infarto miocardico acuto (IMA), la forma più grave tra le malattie cardiovascolari.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione "Amici dell’Ospedale Santissima Annunziata di Savigliano" e dall’associazione "Cuore in Mente", con il patrocinio del Comune di Revello.

A guidare l’incontro sarà il dottor Baldassarre Doronzo, che illustrerà come riconoscere i sintomi dell’infarto, spesso sottovalutati o confusi, e come intervenire tempestivamente per ridurre i rischi legati ai ritardi nei trattamenti.

Verrà inoltre approfondita l’importanza dei corsi sul defibrillatore (BLS-D:Basic Life Support – Defibrillation), che insegnano le manovre di primo soccorso da adottare in caso di arresto cardiaco.

La partecipazione è libera e gratuita, aperta a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più persone alla cultura della prevenzione.

La serata rientra nel calendario delle attività promosse dalle due associazioni a sostegno della salute e sarà seguita da un momento altrettanto significativo: la tradizionale “Pedalata del Cuore”, in programma domenica 21 settembre.

La partenza sarà da Savigliano e farà tappa a Revello in piazza dottor Carlo Re per poi proseguire verso Saluzzo e rientrare a Savigliano attraverso un evento nato per unire sport, prevenzione e spirito di comunità.