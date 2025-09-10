Peveragno: auto fuori strada, nessun ferito

Paura ma nessuna conseguenza grave per un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 settembre, intorno alla mezzanotte. Un'automobile è uscita fuori strada sulla circonvallazione in direzione San Lorenzo di Peveragno, nei pressi del centro revisioni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente. Il conducente del veicolo e il suo passeggero, fortunatamente, non hanno riportato alcun danno fisico, rendendo non necessario l'intervento del pronto soccorso.

L'auto, invece, è uscita completamente distrutta dal sinistro. Al momento non sono note le cause che hanno portato il mezzo a finire fuori dalla carreggiata.