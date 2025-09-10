 / Cronaca

Cronaca | 10 settembre 2025, 07:45

Peveragno: auto fuori strada, nessun ferito

Incidente sulla circonvallazione in direzione San Lorenzo di Peveragno. Intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto stradale

Immagine di repertorio

Paura ma nessuna conseguenza grave per un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 settembre, intorno alla mezzanotte. Un'automobile è uscita fuori strada sulla circonvallazione in direzione San Lorenzo di Peveragno, nei pressi del centro revisioni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente. Il conducente del veicolo e il suo passeggero, fortunatamente, non hanno riportato alcun danno fisico, rendendo non necessario l'intervento del pronto soccorso.

L'auto, invece, è uscita completamente distrutta dal sinistro. Al momento non sono note le cause che hanno portato il mezzo a finire fuori dalla carreggiata.

Daria Abashkina

