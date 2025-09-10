 / Eventi

Eventi | 10 settembre 2025, 08:44

Bra, tanti bambini a cavallo per il battesimo della sella con i Cavalieri del Bandito

Nel pomeriggio di martedì 9 settembre, l’emozione di stare in sella per la prima volta

In foto Giorgio Revelli e un piccolo a cavallo

Si può avere un cavallo per amico? Sì! Per capirlo, è bastato andare al battesimo della sella, che si è svolto a Bra con i Cavalieri del Bandito.

Nel pomeriggio di martedì 9 settembre, le iniziazioni. Tanti bambini e bambine, ma anche qualche giovane hanno avuto la possibilità di avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’equitazione, passeggiando in groppa a cavalli e pony, lungo il vialetto che costeggia il Santuario nuovo della Madonna dei Fiori.

L’intento della manifestazione è stato quello di riportare il ritmo della vita quotidiana a qualcosa di più lento, di vedere il mondo da un punto di vista più alto, quello in sella, riscoprendo le cose semplici e il tempo all’aria aperta.

La scuderia guidata da Giorgio Revelli è anche questo, la storia di un’amicizia straordinaria tra uomo, animali e natura, dove uno guarda all’altro con rispetto e lealtà, in attesa della prossima cavalcata.

Silvia Gullino

