"Camminare insieme": nove incontri per ritrovare i legami in una società frammentata

Viviamo in un mondo frammentato, in una “società liquida”, percorsa da un forte individualismo, che crea indifferenza, paura e sospetto verso l'altro e sempre alla ricerca dell'interesse personale o di categoria, trascurando il bene comune. Per contrastare questa tendenza, don Gianni Falco, in collaborazione con il settore cultura della Diocesi Cune.Fossano, organizza un corso di nove incontri dal titolo "Camminare insieme", che si svolgerà dal 19 settembre al 21 novembre nel salone parrocchiale di via Fenoglio 47.

"Abbiamo bisogno di ritrovare ed approfondire legami a tutti i livelli", scrive don Gianni Falco, coordinatore del corso. "Solamente attraverso lo stare insieme e il camminare insieme nel dialogo, nel confronto, nello scambio di valori e comportamenti, possiamo crescere nella conoscenza reciproca".

Il programma prevedere relatori esperti nei vari ambiti, dalla vita individuale, familiare e lavorativa, a quella sociale e spirituale, che aiuteranno a comprendere il modo migliore per costruire relazioni che possano dare senso e bellezza alla nostra vita. Questo significa stare bene al mondo nel presente, per costruire una realtà ancora migliore nel futuro.

Si inizierà il 19 settembre con l'ingegner Giorgio De Rita, segretario generale CENSIS di Roma, che condurrà la serata a tema "Dalla frammentazione ai valori unificanti". Seguirà il 26 settembre con il dottor Stefano Ojetti, presidente Nazionale Medici Cattolici, che parlerà dell'empatia nel rapporto medico e paziente.

Il 3 ottobre sarà la volta della professoressa Sara Nanetti, dell'Università Cattolica di Milano, con "La casa: un ponte tra le generazioni", mentre il 10 ottobre interverrà il professor Francesco Profumo su argomenti di "Economia e Finanza a scuola di Etica". Il 17 ottobre la professoressa Elena Fazi affronterà il tema "Insegnanti e genitori per un cammino educativo".

Gli ultimi quattro appuntamenti saranno quelli del 24 ottobre con Livio Bertola, che parlerà di economia civile, del 7 novembre con la professoressa Pina De Simone, che affronterà il tema "L'altro: una storia da costruire insieme", il 14 novembre toccherà a Vittorio Bosio del Centro Sportivo Italiano parlare dello sport come opportunità di crescita, e, infine, il 21 novembre don Gianluca Zurra condurrà la serata dal tema "Insieme per il bene comune della fede".

Gli incontri si svolgeranno di venerdì alle ore 21 nel salone della Parrocchia S. Paolo in via B. Fenoglio, 47 - Cuneo.

Il costo di iscrizione è di 30 euro per i singoli, 40 euro per nucleo familiare (max 4 persone) e 5 euro per gli studenti. Il corso è riconosciuto valido ai fini dell'aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado.