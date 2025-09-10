"Dolcemente viaggiare": l'Alto Tanaro in mostra a Ormea

L'Alto Tanaro si racconta attraverso immagini che ne svelano la poesia e la forza evocativa. Dal 20 settembre al 5 ottobre la Sala Colombo di Ormea ospita la mostra fotografica “Dolcemente viaggiare… Luoghi per un turismo lento ed ecosostenibile”, realizzata da Lorena Durante e Gabriele Cristiani. L’iniziativa si inserisce all’interno della rassegna “Profili d’Autore – migrAzioni”, che porta sul territorio esperienze artistiche capaci di dialogare con la memoria, l’identità e i paesaggi della valle.

Due sguardi diversi, si incontrano per restituire un ritratto autentico di un territorio capace di incantare chi lo percorre con passo lento e sguardo attento.

Lorena Durante, appassionata di fotografia e “cercatrice” di angoli nascosti, porta avanti da anni il progetto “Riportare alla luce”, dedicato a riscoprire scorci dimenticati, atmosfere sospese e memorie collettive.

Le sue fotografie in bianco e nero sottraggono i luoghi al tempo e al colore, trasformandoli in visioni essenziali ed eteree. "Il bianco e nero ha anche l'effetto di rendere questi luoghi senza tempo - racconta Lorena Durante - come se fossero sospesi al di fuori della realtà quotidiana. In questo modo, ho cercato di trasmettere un senso di atemporalità e di mistero, invitando lo spettatore a riflettere sulla bellezza e sulla storia di questi luoghi. oltretutto hanno anche un effetto di semplificazione, che aiuta a focalizzare l'attenzione sui dettagli e sulle atmosfere dei Borghi, un invito per tutti a rallentare, osservare e lasciarsi attraversare dalla meraviglia. appunto dolcemente viaggiare per questa meravigliosa valle"

Accanto al suo sguardo si colloca quello di Gabriele Cristiani, fotografo e naturalista che ha scelto di vivere tra le montagne della Val Tanaro. Le sue immagini a colori restituiscono con intensità la vitalità della natura, i mutamenti delle stagioni, i dettagli che raccontano il respiro profondo della valle. La sua sensibilità per l’ambiente diventa narrazione visiva e, al tempo stesso, invito a custodire con rispetto questo patrimonio.

Il percorso espositivo alterna così due linguaggi: il colore, che celebra la bellezza autentica dei paesaggi e dei borghi, e il bianco e nero, che ne cattura l’essenza senza tempo. Un dialogo fotografico che riflette perfettamente lo spirito del progetto: rallentare, osservare, lasciarsi sorprendere, vivere la montagna e i suoi borghi con uno sguardo consapevole ed ecosostenibile.

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile dal 20 settembre al 5 ottobre 2025, nei giorni di venerdì (15:30–17:30), sabato e domenica (10:00–12:00 e 15:30–17:30).

L’inaugurazione è prevista per sabato 20 settembre alle ore 16:00.

Sabato 27 settembre il programma si arricchisce con l’attività laboratoriale “Raccontare con l’immagine: escursione fotografica tra Chionea e Chioraira”.

Un workshop che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle frazioni di Ormea, tra scorci suggestivi, casette in pietra e il foliage autunnale lungo la Balconata. Sarà l’occasione per imparare a costruire uno storytelling fotografico, trasformando ogni scatto in una narrazione capace di trasmettere emozioni e significati.

Guidato da Lorena Durante e Gabriele Cristiani, il laboratorio unisce natura, creatività e formazione in un’esperienza immersiva, con ritrovo alle ore 13.30 in Sala Colombo a Ormea (per info e modalità di partecipazione +39 339 127 7256)

L’iniziativa è compresa tra le attività immateriali del progetto Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio – PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 - Investimento 2.1, finanziato dall’ Unione Europea e promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’attrattività dei borghi storici.

Oltre al Comune di Ormea, ente capofila e committente delle azioni di progetto, sono coinvolti i rispettivi Comuni aggregati di Bagnasco e Nucetto, come anche il Comune di Garessio, mentre l'organizzazione logistica e tecnica degli eventi è in capo all'Associazione Culturale "D'Acqua e di Ferro" che interviene anche grazie al contributo della Fondazione CRC.

Per ulteriori informazioni: dacquaediferro@gmail.com - + 39 389 255 9948