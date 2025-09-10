Micro Festival Milton, ad Alba torna "Resistenze" con Battistini e Colombini

Dopo il successo della prima edizione, svoltasi ad Alba nel 2024, con nomi di richiamo internazionale come Marzio Mian, Giulia Siviero e Domenico Quirico, quest'anno il festival giunge alla sua seconda edizione.

MFM – Micro Festival Milton – nasce dalla volontà di creare un format che potesse riunire, tra i tanti incontri che organizziamo ogni anno, in particolare quelli che potessero portare nella nostra cittadina uno spaccato del mondo, testimonianze di chi ha visto con i propri occhi l'Altrove, fatto di altre culture, altri popoli, altri tempi e che ha provato a raccontarci modi di vivere/pensare/lottere differenti.

La seconda edizione si intitola "Resistenze", guardando non soltanto all'attualità del complicato ed infelice momento storico in cui ci troviamo, ma anche considerando la stessa essenza della libreria che, fin dal nome, rimanda a Beppe Fenoglio, alla Resistenza così come alla Letteratura. E proprio del nostro scrittore-partigiano è la citazione che accompagnerà moralmente il festival: "Ecco l'importante, che ne restasse sempre uno".

Il festival si aprirà venerdì 12 settembre con Chiara Colombini, storica di rilievo nazionale e consigliera del Centro Studi Fenoglio. Seguirà venerdì 20 settembre alle 18:30 nel cortiletto della libreria Milton l'incontro con Francesco Battistini, giornalista e inviato in Medioriente del Corriere della Sera, che presenterà i suoi libri "Jerusalem Suite" e "Maledetta Sarajevo" (entrambi editi da Neri Pozza).

Il sottotitolo "SUMUD" richiama l'urgenza di volgere lo sguardo verso tutti quei popoli che ancora resistono. La parola, dall'arabo, indica la volontà di sopravvivere in un ambiente avverso. Quest'anno è stato deciso di raccogliere offerte durante gli eventi per sostenere le spese del festival e associazioni che portano aiuti concreti a persone che vivono in territori in guerra.

Il festival è realizzato con il sostegno di Banca d'Alba e la collaborazione del Centro Studi Fenoglio e dell'Anpi di Alba Bra. Tutti gli appuntamenti saranno ad accesso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.