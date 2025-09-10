“Musicaè” torna a Busca il 12 settembre con l’Orchestra d’archi Bartolomeo Bruni

Dopo il successo estivo della sezione “Musiche sull’acqua – il Maira che suona”, la XXI rassegna internazionale di concerti “Musicaè” organizzata dall’associazione “Amici della musica di Busca”, con la direzione artistica del maestro Antonello Lerda, torna nella sua cornice più tradizionale, il Teatro Civico di Busca, con un debutto d’eccezione.

Venerdì 12 settembre, al Teatro Civico, alle 21 sarà protagonista l’Orchestra d’archi Bartolomeo Bruni della Città di Cuneo, formazione fondata nel 1953 e oggi punto di riferimento per la divulgazione musicale nel territorio.

L’ensemble proporrà un programma interamente dedicato alle musiche del Novecento, con l’Adagio per archi di Samuel Barber, le Danze popolari rumene di Béla Bartók, i Valzer op. 6 di Arnold Schönberg e il Concerto per archi di Nino Rota.

Un viaggio tra suggestioni, ritmi e sonorità che segna l’apertura della nuova stagione musicale buschese.

L’Orchestra Bruni intitolata al violinista e compositore cuneese Antonio Bartolomeo Bruni, è da oltre settant’anni ambasciatrice della musica classica, con più di 1.400 concerti in Italia e all’estero. Accanto ai grandi capolavori dal Barocco al Novecento, ha saputo spaziare anche in repertori meno convenzionali, dalle musiche da film alle collaborazioni jazz.

Fiore all’occhiello della sua attività è il Concerto di Ferragosto, trasmesso in diretta Rai in tutto il mondo.

I prossimi appuntamenti della rassegna Musicaè

Dopo l’inaugurazione, il cartellone proseguirà con altri tre appuntamenti autunnali, ospitati tra il Teatro Civico e le chiese storiche buschesi:

Venerdì 26 settembre, alle 21: Concerto itinerante tra la Chiesa della Santissima Annunziata (la Bianca) e la Confraternita della Santissima Trinità (la Rossa) con Valter Gatti all’organo: La musica organistica nel 1800 sotto influsso dell’opera.

Venerdì 10 ottobre, alle 21: Teatro Civico: il flautista Giorgio Secchi e la pianista Mariangela Arnaboldi propongono il concerto “Trame di luci ed ombre”, un viaggio tra Romanticismo e Impressionismo.

Venerdì 31 ottobre, alle 21: Teatro Civico: il Quintetto Bislacco con “Tuoni e fulmini”, un mix sorprendente che spazia da Mozart ai Cugini di Campagna, da Charlie Parker a Bach, da Strauss a Beethoven.

Gli ingressi sono liberi, con precedenza ai soci e alle prenotazioni (consigliate al numero 339.6013250, attive dal lunedì della settimana del concerto).

La prenotazione garantisce il posto assegnato dall’organizzazione, fino a esaurimento disponibilità.

La rassegna si avvale del sostegno di Fondazione CRC, Comune di Busca, Fondazione CRT, Sedamyl, Fondazione CRSaluzzo, Banca di Caraglio, Bim Valle Maira, Bim Valle Varaita e Banca CRSavigliano.