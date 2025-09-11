 / Attualità

Attualità | 11 settembre 2025, 07:20

Al Cai di Alba si proietta "Il piatto forte dei Rifugi" di Tiziana Fantino

Venerdì l’appuntamento col viaggio per immagini realizzato dalla giornalista cuneese

Terre alte e buona tavola nella serata che la sede albese del Club Alpino Italiano organizza per venerdì 12 settembre.

L’appuntamento è alle ore 21 presso i locali al civico 5 di piazza Cristo Re ad Alba.

La giornalista Tiziana Fantino proietterà il video "Il piatto forte dei Rifugi - Camminando dalle Alpi Marittime alle Alpi Cozie": un documentario di promozione dell'offerta gastronomica proposta dai gestori di 15 rifugi delle Alpi Marittime e Alpi Cozie.

Un viaggio in immagini e video per raccontare la passione per la montagna, il lavoro in quota nei rifugi, per invitare a far gustare e apprezzare i prodotti del territorio e per presentare le ricette delle Terre alte cuneesi.

Fantino, insignita del premio Cai Regione Piemonte «Giornalista di Montagna - 2021», ha realizzato il filmato nell'estate raggiungendo le strutture in quota e testimoniando la sua passione autentica per le Terre Alte.

