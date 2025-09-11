 / Attualità

11 settembre 2025

Beinette in festa per i 100 anni di Caterina Blengino

Solare e allegra, ama molto cantare ed è la zia del soprano Norma Fantini che anche ieri, come ogni settimana, ha fatto cantare lei e tutti gli ospiti della casa di riposo "Casa Nostra". L'amministrazione comunale ha festeggiato con lei, portandole gli auguri del paese e una targa

"Un secolo attraversato con dignità, testimone del tempo e della storia, esempio prezioso per le generazioni future". 

Così recita la targa che il Comune di Beinette ha donato alla signora Caterina Blengino che ieri, mercoledì 10 settembre, ha compiuto 100 anni. 

Un traguardo importante, festeggiato insieme a parenti, amici e amministrazione comunale, tra ricordi ed emozioni. La signora Caterina, solare e allegra, ama molto cantare ed è la zia del soprano Norma Fantini che anche ieri, come ogni settimana, ha fatto cantare lei e tutti gli ospiti della casa di riposo "Casa Nostra". 

[La signora Caterina con Norma Fantini]

[La signora Caterina con l'amministrazione comunale e con la sua migliore amica Maddalena]

A portarle gli auguri del paese il sindaco, Lorenzo Busciglio, insieme al vice sindaco Bruno Bertone e le consigliere Miranda Bongiovanni e Marta Dutto, che hanno consegnato alla signora Caterina la targa e un omaggio floreale. 

La famiglia ringrazia l'amministrazione comunale e tutto il personale della casa di riposo per la professionalità e la disponibilità.

Arianna Pronestì

