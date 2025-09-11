 / Attualità

Attualità | 11 settembre 2025, 12:25

"Il Cammino della nona casa": domenica 14 settembre il terzo evento dell'anno dell'associazione Liretta ODV

L'incontro accoglierà la testimonianza di Eva Garelli e Pietro Vertamy (operatrice antiviolenza e esperto di cammini), che racconteranno l'iniziativa per cui hanno percorso insieme più di 1000 km nel "cammino di sensibilizzazione" da Cuneo a Roma in collaborazione con la Cooperativa Sociale Fiordaliso

Domenica 14 settembre, dalle 9.30 alle 16, l'associazione Liretta ODV, attiva nel Cuneese da più di vent'anni, propone il terzo evento del 2025. 

L'incontro accoglierà la testimonianza di Eva Garelli e Pietro Vertamy (operatrice antiviolenza e esperto di cammini), che racconteranno il "CAMMINO della NONA CASA" per cui hanno percorso insieme più di 1000 km nel "cammino di sensibilizzazione" da Cuneo a Roma in collaborazione con la Cooperativa Sociale Fiordaliso

Incontrando realtà e persone sensibili alla tematica, attraverso scambi costruttivi sul territorio nazionale, hanno potuto creare nuove reti solide con le quali continuare a collaborare in futuro.

Il mattino sarà dedicato all'ascolto della testimonianza, il pomeriggio al confronto con possibilità di porre quesiti e confrontarsi con i presenti.

L'attività avrà luogo nella cornice dei boschi sopra Montemale di Cuneo, presso la Borgata Liretta (zona Piatta Sottana).

Il pranzo è organizzato dall'associazione Liretta, fino ad esaurimento posti.

Per info e prenotazioni:
380 510 2568

cs

