 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 11 settembre 2025, 14:52

Terminati i lavori, l'Ufficio Postale di Oncino nuovamente operativo

Concluse le opere di di ristrutturazione e ammodernamento nella sede di Piazza Roma

L'Ufficio Postale di Oncino

L'Ufficio Postale di Oncino

L’Ufficio Postale di Oncino ha riaperto al pubblico in una veste rinnovata. Sono terminati nella sede di Piazza Roma 54, infatti, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati la ristrutturazione dell’ufficio con nuova pavimentazione, nuova illuminazione led a basso impatto energetico, realizzazione di nuove postazioni relazionali ribassate con sedute, installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ed altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale. 

Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale sono disponibili da oggi anche i servizi INPS (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico) e i certificati anagrafici e di stato civile. 

L’ufficio postale di Oncino è aperto dal martedì e giovedì, dalle 8.20 alle 13.45 il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium