Brondello in festa per la Madonna delle Grazie

Brondello si prepara a vivere con entusiasmo uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno: la festa della Madonna delle Grazie, in calendario sabato 13 e domenica 14 settembre.

Un evento che intreccia devozione, tradizione e convivialità, capace di richiamare non solo gli abitanti del paese, ma anche numerosi visitatori dalla valle e dai dintorni.

I festeggiamenti iniziano domani sabato 13, alle 19, con l’apertura del bar e dello stand gastronomico, dove si potranno gustare grigliate miste di carni italiane, accompagnate da contorni, vino, acqua e il tipico dessert della tradizione locale a base di pesche, amaretti e cioccolato. In contemporanea sarà allestito il banco di beneficenza, arricchito da premi e doni offerti dalla comunità.

Alle 21 spazio alla dimensione spirituale con il Rosario e la processione, che partirà dal pilone votivo e attraverserà le vie del paese tra fiaccole e canti.

La serata sarà poi illuminata dal falò e dallo spettacolo pirotecnico, per proseguire con musica dal vivo, balli e momenti di festa sotto le stelle.

La domenica sarà dedicata soprattutto alla parte religiosa. Alle 10,30 si terrà la messa solenne nella chiesa parrocchiale, animata dal coro locale, seguita dalla processione con la statua della Madonna delle Grazie accompagnata dalla Banda Musicale di Revello.

Durante la celebrazione sono previste la benedizione dei bambini, ai quali verranno consegnate le medagliette della Madonna, e la benedizione dei “fuasot”, antichi pani dolci della tradizione.

Madrina della festa è Caterina Demichelis, mentre i massari sono Elio Arnaudo, Anna Favole, Bruno Arnaudo ed Elide Maero.

Dalle 11 riaprirà il banco di beneficenza, mentre a mezzogiorno lo stand gastronomico proporrà la “Grande Polentata e non solo”.

Nel pomeriggio, dopo la messa delle 18, prenderanno il via i giochi popolari: gara alle bocce, la stima del salame e il tradizionale “incanto”, l’asta di prodotti tipici e doni offerti dai cittadini. La giornata si chiuderà con l’estrazione della lotteria, che assegnerà numerosi premi messi a disposizione da privati e attività locali.

Gli organizzatori invitano a prenotare i pasti (347-4919099, 349-3068849 o 339-2813048).

La festa della Madonna delle Grazie rappresenta da sempre un momento di unione, tradizione e condivisione per tutta la comunità di Brondello e della valle Bronda.