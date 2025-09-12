Fossano, compilazione del questionario online sul censimento 2025 entro fine anno

Il Comune di Fossano invita i propri cittadini che hanno ricevuto la lettera dell’Istat (di colore bianco e rosso), che riguarda l’indagine da lista del Censimento 2025, a compilare il relativo questionario online, collegandosi all’indirizzo web indicata sulla stessa lettera.

Per chi non avesse una connessione a internet o non fosse in grado di compilare tale questionario, dal prossimo 12 novembre è possibile contattare l’Ufficio Comunale di Censimento di via Roma,91 (primo piano) al numero 0172/699672-680-686.

In questo modo, i fossanesi potranno effettuare correttamente in loco la rilevazione censuaria con il supporto degli operatori comunali.

Si ricorda che chi non compilerà il questionario negli obblighi di legge, entro il 23 dicembre 2025, incorrerà in una sanzione amministrativa pecuniaria tra i 206,58 euro e i 2.065,83 euro (ai sensi del Decreto Legislativo n. 322/1989), che verrà incassata interamente dallo Stato.