Il Comune di Salmour partecipa a due bandi di concorso per acquisire eventuali fondi per il I lotto di via Paratino

Mercoledì scorso 10 settembre si è svolto a Salmour un breve Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Uno dei temi principali del dibattito è stato la modifica al DUPS (Documento unico di programmazione semplificato), per il triennio 2026-2028, per quanto riguarda il primo lotto di via Paratino.
Per questo tratto stradale l’amministrazione comunale ha richiesto la possibilità di attingere a eventuali fondi tramite due bandi (uno regionale e uno ministeriali), con la speranza di essere finanziati in uno dei prossimi progetti sui lavori pubblici.