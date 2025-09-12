 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 12 settembre 2025, 12:22

Il Comune di Salmour partecipa a due bandi di concorso per acquisire eventuali fondi per il I lotto di via Paratino

La decisione presa in seguito all’ultimo Consiglio Comunale, tenutosi lo scorso 10 settembre

Vista dall'alto della mappa di via Paratino a Salmour

Vista dall'alto della mappa di via Paratino a Salmour

Mercoledì scorso 10 settembre si è svolto a Salmour un breve Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Uno dei temi principali del dibattito è stato la modifica al DUPS (Documento unico di programmazione semplificato), per il triennio 2026-2028, per quanto riguarda il primo lotto di via Paratino.  

Per questo tratto stradale l’amministrazione comunale ha richiesto la possibilità di attingere a eventuali fondi tramite due bandi (uno regionale e uno ministeriali), con la speranza di essere finanziati in uno dei prossimi progetti sui lavori pubblici.

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium