Incidente sulla SP129: auto contro camion da cava

Incidente stradale questa mattina sulla Strada Provinciale 129, nel tratto compreso tra Monasterolo di Savigliano e Scarnafigi. Un'automobile ha impattato frontalmente contro un camion da cava per cause ancora da accertare.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza il tratto stradale interessato dall'incidente. Il conducente dell'auto è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo e i pompieri hanno lavorato per estrarlo dalle lamiere.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Sul posto intervenuti anche Carabinieri e Polizia Locale, nonché il personale sanitario, che ha trasportato il conducente ferito, una volta liberato, all'ospedale di Savigliano in codice giallo.

La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento.