Cronaca | 12 settembre 2025, 08:29

Incidente sulla SP129: auto contro camion da cava

Scontro frontale tra Monasterolo e Scarnafigi, Vigili del Fuoco hanno estratto il conducente bloccato nella vettura. Trasportato all'ospedale di Savigliano con codice giallo

Immagine di repertorio

Incidente stradale questa mattina sulla Strada Provinciale 129, nel tratto compreso tra Monasterolo di Savigliano e Scarnafigi. Un'automobile ha impattato frontalmente contro un camion da cava per cause ancora da accertare.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza il tratto stradale interessato dall'incidente. Il conducente dell'auto è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo e i pompieri hanno lavorato per estrarlo dalle lamiere.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Sul posto intervenuti anche Carabinieri e Polizia Locale, nonché il personale sanitario, che ha trasportato il conducente ferito, una volta liberato, all'ospedale di Savigliano in codice giallo.

La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento.

redazione

