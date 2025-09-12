La Crica del Borgat in scena al Centro Incontri Anziani di Chiusa di Pesio

Giovedì 18 settembre alle ore 20.45 presso il Centro Incontri Anziani in Via Giovanni Mauro, 8 a Chiusa Di Pesio l’A.C.L.I. - C.R.B. Circolo Ricreativo Borgato presenta la “Crica del Borgat” in “El temp a l’è nen galantòm” commedia brillante in tre atti di Franco Roberto.
La Regia dello spettacolo è di Mario Barra, musiche a cura di Davide Botto.
La serata è organizzata dal Centro Incontri Anziani di Chiusa di Pesio con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.
Per informazioni e prenotazioni: 333 717 7006