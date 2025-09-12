 / Eventi

Eventi | 12 settembre 2025, 18:03

La Crica del Borgat in scena al Centro Incontri Anziani di Chiusa di Pesio

Giovedì 18 settembre alle ore 20.45 presso il Centro Incontri Anziani in Via Giovanni Mauro

Giovedì 18 settembre alle ore 20.45 presso il Centro Incontri Anziani in Via Giovanni Mauro, 8 a Chiusa Di Pesio l’A.C.L.I. - C.R.B. Circolo Ricreativo Borgato presenta la “Crica del Borgat” in “El temp a l’è nen galantòm” commedia brillante in tre atti di Franco Roberto.

La Regia dello spettacolo è di Mario Barra, musiche a cura di Davide Botto.

La serata è organizzata dal Centro Incontri Anziani di Chiusa di Pesio con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Per informazioni e prenotazioni: 333 717 7006

cs

