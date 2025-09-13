Nuove competenze per nuovi orizzonti: Corso di Assistente familiare all’AFP di Dronero

Vuoi lavorare nell’assistenza domiciliare? Con questo corso acquisirai le competenze necessarie per fornire assistenza e supporto a persone in stato di bisogno, svolgere attività di aiuto domestico e di cura della persona, collaborare con familiari e professionisti del settore, accompagnare le persone nell’accesso ai servizi sanitari e sociali.



𝗩𝗮𝗻𝘁𝗮𝗴𝗴𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼: l’attestato di qualifica di Assistente Familiare consente il riconoscimento di crediti formativi per il corso di Operatore Socio-Sanitario (OSS), previo superamento della selezione d’ingresso.



Sede: AFP - Centro di Dronero

Durata: 200 ore (132 in aula + 60 di stage + 8 d'esame)

Certificazione: qualifica professionale

Destinatari: disoccupati e inoccupati (giovani e adulti)

GRATUITO grazie al finanziamento del programma GOL – Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 1 “Politiche per il lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche attive del Lavoro e Formazione” e dell’Unione Europea – Next Generation EU.

L’attivazione del corso è subordinata all’approvazione e al finanziamento da parte degli Enti competenti.

Requisito di accesso: devi essere stato profilato dal Centro per l'Impiego con profilo 102 o 103

[per i profilati 103 il corso durerà 216 ore, includendo un modulo sulle competenze digitali - 16 ore]



𝗦𝗰𝗼𝗽𝗿𝗶 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 e preiscriviti!

https://www.afpdronero.it/formazione/corsi/?id_corso=237

Sede di Dronero - Via Meucci, 2

Telefono 0171.918027

segreteria.dronero@afpdronero.it

centrodronero@afpdronero.it