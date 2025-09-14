 / Attualità

Attualità | 14 settembre 2025, 12:56

Ceva, il mercato cittadino si sposta per far spazio alla Mostra del Fungo

Da piazza Gandolfi si trasferisce provvisoriamente in piazza Vittorio Veneto

Immagine di repertorio

In occasione della “64ª Mostra Nazionale del Fungo” si rende necessario spostare il mercato settimanale del sabato mattina. La Giunta comunale di Ceva ha pertanto deliberato lo spostamento da piazza Gandolfi a piazza Vittorio Veneto, nell’area coperta del Foro Boario. Contestualmente, viene istituito quindi il divieto di sosta con rimozione forzata sulla piazza Vittorio veneto, dalle ore 5 alle ore 14 di sabato 20 settembre.

c.s.

