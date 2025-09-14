Ceva, il mercato cittadino si sposta per far spazio alla Mostra del Fungo

In occasione della “64ª Mostra Nazionale del Fungo” si rende necessario spostare il mercato settimanale del sabato mattina. La Giunta comunale di Ceva ha pertanto deliberato lo spostamento da piazza Gandolfi a piazza Vittorio Veneto, nell’area coperta del Foro Boario. Contestualmente, viene istituito quindi il divieto di sosta con rimozione forzata sulla piazza Vittorio veneto, dalle ore 5 alle ore 14 di sabato 20 settembre.
In Breve
domenica 14 settembre
sabato 13 settembre
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Attualità
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?