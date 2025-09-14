 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 14 settembre 2025, 10:59

A Cuneo è tornato lo Sbarazzo, tra affari e shopping sotto i portici [FOTO]

Ieri e oggi negozi in "strada" con offerte e promozioni speciali

Confcommercio Cuneo, in collaborazione con WeCuneo, anima il centro città con due giornate dedicate allo shopping.
Ieri, sabato 13, e oggi, domenica 14 settembre, i commercianti aerenti all'iniziativa "Lo Sbarazzo" avranno la possibilità di esporre i propri articoli davanti ai negozi o lungo i principali assi cittadini, via Roma e corso Nizza, proponendo prodotti in promozione e a prezzi ribassati.

Un’occasione per vivere le vie del centro tra passeggio, vetrine all’aperto e la scoperta di offerte imperdibili.
 


 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium