A Cuneo è tornato lo Sbarazzo, tra affari e shopping sotto i portici [FOTO]

Confcommercio Cuneo, in collaborazione con WeCuneo, anima il centro città con due giornate dedicate allo shopping.

Ieri, sabato 13, e oggi, domenica 14 settembre, i commercianti aerenti all'iniziativa "Lo Sbarazzo" avranno la possibilità di esporre i propri articoli davanti ai negozi o lungo i principali assi cittadini, via Roma e corso Nizza, proponendo prodotti in promozione e a prezzi ribassati.

Un’occasione per vivere le vie del centro tra passeggio, vetrine all’aperto e la scoperta di offerte imperdibili.





