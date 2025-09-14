Fiera di San Matteo: lo chef Paolo Sappa celebra le De.Co garessine nei laboratori del gusto delle antiche vie del sale

In occasione della tradizionale Fiera di San Matteo, il Comune di Laigueglia ospita un evento speciale dedicato alla cultura gastronomica e alla valorizzazione dei prodotti locali. Protagonista sarà lo chef contadino Paolo Sappa, ambasciatore del gusto e delle tradizioni liguri, che guiderà il pubblico in uno show cooking ispirato alle Antiche Vie del Sale, gli antichi percorsi che collegavano il Mar Ligure alle pianure del Nord Italia.

L’iniziativa, parte del programma dei “Laboratori del Gusto”, sarà condotta da Franco Laureri, responsabile comunicazione e marketing dell’Associazione Antiche Vie del Sale. L’evento intende raccontare, attraverso il cibo, il profondo legame tra le comunità montane e quelle costiere, un ponte culturale che unisce territori e storie.

Durante lo show cooking, lo chef Sappa presenterà piatti realizzati con prodotti De.Co. di Garessio, tra cui:

Le castagne, trasformate in farine e dolci che raccontano una storia millenaria;

Il pane ai porri, frutto di antiche ricette contadine, simbolo di un patrimonio gastronomico che resiste nel tempo.

A supportare lo chef saranno gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Giancardi” e dell’Istituto Agrario “Aicardi”, in una sinergia che valorizza le colture a KM ZERO della piana albenganese, prodotte direttamente dall’azienda agricola della scuola.

“Portare avanti le tradizioni che uniscono i territori attraversati dalle Vie Marenche significa custodire un patrimonio che va oltre il gusto: è un ponte culturale tra montagna e mare, tra passato e futuro” – dichiara Alessandro Navone, presidente dell’Associazione Antiche Vie del Sale.

“La Fiera di San Matteo si conferma un’occasione preziosa per valorizzare i territori che si affacciano sul mare e quelli che lo raggiungono attraverso le antiche vie” – aggiunge Lino Bersani, consigliere delegato agli eventi fieristici del Comune di Laigueglia.

L’evento è organizzato dall’Agenzia Eccoci e sostenuto dal Comune di Laigueglia, nell’ambito del progetto “Strade del Mare”, promosso dall’Associazione Antiche Vie del Sale con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo. Per questa seconda annualità, Laigueglia rinnova il suo impegno nella valorizzazione dei prodotti e delle tradizioni dei territori coinvolti.