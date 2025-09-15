Un tocco di arancione per la Giornata Mondiale della Sicurezza dei Pazienti

Il 17 settembre di ogni anno si celebra la Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti, una iniziativa promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) allo scopo di evidenziare come la sicurezza dei pazienti sia una priorità di salute globale e per esortare tutti i Paesi a sostenere l’attenzione e l’informazione sul tema della sicurezza delle cure e della persona assistita.

Giunta ormai alla VII edizione, la Giornata ha nel 2025 come tema: “Assistenza sicura per ogni neonato e ogni bambino”, tematica scelta dall’OMS e rilanciata in tutto il mondo con lo slogan di “Patient safety from the start!”.

Anche l’ASL CN2 aderisce appieno alla campagna di sensibilizzazione per questa importante Giornata e invita tutti gli utenti, i pazienti, i dipendenti e i visitatori ad indossare per il 17 settembre un capo di abbigliamento o un accessorio di colore arancione. L’arancione è il colore prescelto per rappresentare la sicurezza dei pazienti e indossarlo tutti insieme, in Ospedale, nelle Case della Comunità, nelle Sedi e negli Ambulatori è un forte messaggio di condivisione e di impegno. Vi aspettiamo!