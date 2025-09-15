Azione Cuneo si rafforza: Nicolò Musso guida il nuovo coordinamento cittadino

Azione rafforza la propria presenza sul territorio con l’ampliamento del coordinamento plurale per la città di Cuneo. A guidarlo sarà Nicolò Musso, esponente del partito e referente provinciale per gli Enti Locali, nominato coordinatore cittadino lo scorso 2 settembre dal Direttivo Provinciale.

“Con questo passaggio, Azione avvia un’importante fase di radicamento e strutturazione in città, – dichiara Giacomo Prandi, Segretario Provinciale di Azione - guardando alle sfide elettorali future e ponendo le basi in vista del congresso cittadino previsto per l’inizio del 2026. Il Partito punta all’obiettivo di contribuire allo sviluppo del territorio attraverso un approccio pragmatico e responsabile.”

“Vogliamo portare un’aria nuova nella politica locale", dichiara Musso. “Ci mettiamo a disposizione dei cittadini, ascoltando i loro bisogni e cercando soluzioni concrete. Crediamo in una politica fatta di proposte, di serietà e di partecipazione. Il nuovo coordinamento si pone come strumento di ascolto e dialogo con la aprendosi al confronto con tutte le realtà del territorio: associazioni, imprese, giovani e mondo del volontariato. Azione si propone quindi come una forza politica credibile, moderna e orientata al futuro, pronta a lavorare per una città più efficiente, vivibile e inclusiva”.

Ad affiancarlo nel coordinamento ci saranno: Vito Genovese (vice coordinatore cittadino con delega ai rapporti con le altre forze, già consigliere comunale), Francesco Albanese (responsabile organizzativo cittadino), Erik Vivalda (responsabile comunicazione cittadino), Leonardo Victor Marra (responsabile gruppo under 30 cittadino). Faranno altresì parte del coordinamento cittadino la Presidente Provinciale di Azione Gabriella Roseo, già consigliera comunale e assessore della Citta di Cuneo e il coordinatore provinciale U30 Andrea Calosso.

Il Partito fa sapere che è possibile seguire le sue attività cittadine sulle Pagine Facebook ed Instagram: “Città di Cuneo in Azione” e contattarli alla mail cuneoinazione@gmail.com