Attualità | 15 settembre 2025, 16:20

Ceva, Carabinieri Forestali: l’Amministrazione comunale dà il benvenuto alla tenente Chiara Gaglione

Originaria di Cassino (FR) e laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, ha conseguito anche un dottorato di ricerca in "Lavoro, Sviluppo e Innovazione" presso la Fondazione Marco Biagi – Università di Modena e Reggio Emilia

Avvicendamento ai vertici del Centro Addestramento Forestale dei Carabinieri di Ceva (leggi qui).

Il capitano Davide Campagna lascia infatti il presente ruolo per un nuovo incarico e al suo posto subentra la giovane tenente Chiara Gaglione.

Originaria di Cassino (FR) e laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, Gaglione ha conseguito anche un dottorato di ricerca in "Lavoro, Sviluppo e Innovazione" presso la Fondazione Marco Biagi – Università di Modena e Reggio Emilia e ora ricoprirà per la prima volta un incarico nel settore addestrativo forestale.

“Ringraziamo e salutiamo il capitano Davide Campagna, per lungo tempo al servizio dei Carabinieri Forestali cebani, e al contempo diamo il benvenuto alla tenente Chiara Gaglione - il commento del sindaco Fabio Mottinelli e dell’Amministrazione comunale - Il Centro Addestramento Forestale dei Carabinieri è un fiore all’occhiello per la nostra città, un’istituzione che siamo particolarmente fieri di ospitare sul nostro territorio e a cui siamo legati da un osmotico rapporto di confronto, collaborazione e stima. Auguriamo alla tenente buon lavoro e buona permanenza a Ceva, certi che potremo proseguire l’amicizia e la collaborazione con una realtà così importante per l’intera collettività".

