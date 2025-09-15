Ceva, Carabinieri Forestali: l’Amministrazione comunale dà il benvenuto alla tenente Chiara Gaglione

Avvicendamento ai vertici del Centro Addestramento Forestale dei Carabinieri di Ceva (leggi qui).

Il capitano Davide Campagna lascia infatti il presente ruolo per un nuovo incarico e al suo posto subentra la giovane tenente Chiara Gaglione.

Originaria di Cassino (FR) e laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, Gaglione ha conseguito anche un dottorato di ricerca in "Lavoro, Sviluppo e Innovazione" presso la Fondazione Marco Biagi – Università di Modena e Reggio Emilia e ora ricoprirà per la prima volta un incarico nel settore addestrativo forestale.

“Ringraziamo e salutiamo il capitano Davide Campagna, per lungo tempo al servizio dei Carabinieri Forestali cebani, e al contempo diamo il benvenuto alla tenente Chiara Gaglione - il commento del sindaco Fabio Mottinelli e dell’Amministrazione comunale - Il Centro Addestramento Forestale dei Carabinieri è un fiore all’occhiello per la nostra città, un’istituzione che siamo particolarmente fieri di ospitare sul nostro territorio e a cui siamo legati da un osmotico rapporto di confronto, collaborazione e stima. Auguriamo alla tenente buon lavoro e buona permanenza a Ceva, certi che potremo proseguire l’amicizia e la collaborazione con una realtà così importante per l’intera collettività".