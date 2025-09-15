 / Attualità

Attualità | 15 settembre 2025, 10:49

Forza Italia Cuneo: “A Cuneo si continua a non vedere ciò che di grave accade, mancando di rispetto nei confronti dei cittadini”

Problemi di sicurezza e ordine pubblico, argomenti “invisibili” agli occhi dell’Amministrazione Comunale secondo il capo gruppo Civallero

Franco Civallero, capo gruppo Forza Italia

Premetto – interviene Franco Civallero, capo gruppo Forza Italiail mio plauso nei confronti delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale di Cuneo per il lavoro svolto malgrado i mezzi scarsi di cui dispongono”.

Nel recente passato, senza voler essere tacciati da denigratori, abbiamo assistito a situazioni incresciose che hanno portato alla chiusura da parte del Questore del Bar Montecarlo di Corso Nizza per le frequentazioni dubbie, nonostante avessimo ripetutamente segnalato il problema all’Amministrazione comunale a trazione PD, la quale continua a sminuire il problema evitando di preoccuparsene”.

Nel dilagare dell’illegalità – sottolinea Civallero di fronte al Rondò dei Talenti si è verificato un tentativo di aggressione nei confronti di una giovane da parte di un uomo, così evitiamo ogni discriminazione razziale”.

Sono due episodi di gravità notevole, ma sono altre le situazioni che non vengono più denunciate, le persone hanno paura, l’emergenza non è limitata a zone precise, ma si sta espandendo in tutta la Città”.

Le interlocuzioni recenti – precisa Franco Civallero - ci portano a riproporre la necessità di integrazione e completamento della pianta organica della Polizia Locale. Politicamente devono essere prese decisioni, negando licenze commerciali e permessi di soggiorno a chiunque lo richieda; l’intelligenza è anche saper dire di no, anche a costo di perdere voti”.

Ci aspettiamo – conclude Civallero che non si tratti del solito tentativo di sminuire la situazione e quanto accaduto, con la promessa di risolvere il problema con un batter di ciglio, ma di azioni concrete e definitive”.

cs

