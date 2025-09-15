I neodiciottenni di Grinzane ricordano "Betto" Rolfo nella cerimonia della Leva 2007

La cerimonia della consegna della Costituzione ai ragazzi della Leva 2007 si è svolta, come di consuetudine, nella sala delle Maschere del Castello di Grinzane. Sala gremita, volti emozionati e parole di incoraggiamento hanno scandito il pomeriggio, reso ancora più intenso dalla presenza di famiglie e amministratori locali.

Un momento particolarmente toccante è stato la consegna della maglietta della leva ai genitori di Alberto “Betto” Rolfo, scomparso a soli 16 anni nel novembre 2023, da parte della madrina Arianna e del padrino Michele. Un gesto simbolico che ha unito idealmente i ragazzi al loro coetaneo, mantenendone vivo il ricordo nel segno della comunità.

Hanno portato il loro saluto anche i sindaci dei Comuni da cui provenivano alcuni giovani della leva e don Antonello, che ha invitato i ragazzi a custodire i valori della Costituzione come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

A luglio, la comunità di Grinzane si era già stretta nel ricordo di Alberto con la seconda edizione di “Tutti in piazza per Alberto”, un evento che aveva trasformato il dolore in solidarietà, raccogliendo 8.175 euro a favore dell’AITC – Associazione Italiana Tumori Cerebrali