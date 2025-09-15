Scarnafigi celebra la Festa dell'Anziano alla Casa di Riposo Regina della Pace

Domenica 14 settembre, il cortile della Casa di Riposo Regina della Pace di Scarnafigi si è animato per l'annuale Festa dell'Anziano, un appuntamento che ha riunito l'intera comunità in un pomeriggio di condivisione e solidarietà.

L'evento ha visto la partecipazione degli ospiti della struttura accompagnati dai loro familiari, numerosi volontari e cittadini scarnafigesi, tutti riuniti per assistere alla Santa Messa celebrata da don Oreste Franco. Il momento di preghiera comunitaria ha dato il via a un pomeriggio all'insegna della convivialità.

Al termine della celebrazione religiosa, la casa di riposo ha accolto tutti i presenti con un generoso buffet, creando un'atmosfera di festa e condivisione che ha caratterizzato l'intero pomeriggio.

Gli amministratori della struttura hanno sottolineato come questa festa rappresenti lo spirito del "Camminare tutti insieme", un momento in cui ospiti, familiari, volontari e operatori si ritrovano per rafforzare i legami che rendono la casa di riposo una vera comunità.

L'evento ha rappresentato anche un'importante occasione per esprimere gratitudine verso il personale della struttura e i numerosi volontari che quotidianamente dedicano il loro tempo e le loro energie al benessere degli anziani ospiti.