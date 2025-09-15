Vicoforte, ritardi nelle iscrizioni e orari diversificati causano difficoltà nella gestione del trasporto alunni

Per gli studenti vicesi i servizi scolastici sono stati avviati nel rispetto dei diversi orari di entrata e uscita dei tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Oltre al trasporto alunni, anche l’assistenza prescolastica e il doposcuola sono stati gestiti sin dal primo giorno così come l’assistenza alle autonomie, mentre il servizio mensa per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria sarà gestito dal 15 settembre nei giorni ed orari previsti dalla scuola. Maggior complessità è sorta nell’organizzazione del trasporto alunni a causa della diversificazione degli orari di uscita da scuola e del ritardo con il quale parecchie famiglie hanno effettuato la loro iscrizione.

"La gestione del servizio di traporto alunni - spiega il sindaco, Gian Pietro Gasco - è stata difficile perché abbiamo dovuto tenere conto degli orari provvisori che prevedono uscite non definitive nelle prime due settimane e soprattutto a causa del ritardo delle iscrizioni di coloro che richiedono di fruire del servizio e della nostra volontà di supportare anche le esigenze individuali: andata e ritorno, solo andata o solo ritorno per non citare anche le variazioni in alcuni giorni ed il lungo orario nella giornata di martedì, con uscite non concomitanti, delle classi della scuola primaria. Molte famiglie non hanno poi rispettato la scadenza delle iscrizioni entro il 15 agosto, come era stato comunicato anche tramite i canali scolastici, mettendo in seria difficoltà la predisposizione dei tragitti e degli orari dei due scuolabus. Spero che l’evoluzione dell’orario scolastico deciso dai genitori anche tramite il Consiglio di Istituto e i ritardi nelle iscrizioni, consenta di comprendere le difficoltà a normalizzare immediatamente il servizio con orari precisi su tutto il territorio. Infine, entro fine anno saranno ridefinite le modalità di pagamento dei vari servizi per ottimizzare i tempi di incassi ed alleggerire i controlli".